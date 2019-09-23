Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке

Скриншот из видео ГУ МВД

Уроженец Средней Азии пытался скрыться в Чите; подозреваемого задержали в Иркутской области.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области задержали ещё одного подозреваемого по делу о вымогательстве денег у сотрудников Хилокского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, двоих подозреваемых задержали — сейчас арестованы организатор преступной группировки и его сообщник. Третий подозреваемый пытался скрыться в Чите, однако его задержали в Иркутске.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства, — 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника», — сообщили в пресс-службе полиции Новосибирской области.

Задержанному подозреваемому предъявили обвинение по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство». Злоумышленник заключён под стражу 28 октября решением Свердловского районного суда Иркутска.

Конфликт на улице Малыгина произошёл 7 октября. Тогда между двумя группами началась массовая драка, которая переросла в перестрелку. Известно о 50 задержанных участниках потасовки в день происшествия. Конфликт привёл к массовым проверкам документов у иностранных граждан — 28 октября из Новосибирска выдворили ещё 16 нелегалов.

Напомним, накануне вечером в Дзержинском районе Новосибирска произошла перестрелка.