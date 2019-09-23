Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

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Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздамиРубрика: общество
01.11.2019 10:52
Фото Александр Коновалов, газета "Хакасия"
Десятилетний Добромир Машуков в свои десять лет стал не только звездой родного Абакана, но и Голливуда; не так давно он снялся в фильме «Ускорение» с Дольфом Лундгреном и Денни Трехо в главных ролях.
Юный актёр из Хакасии стал знаменитым не только у себя в регионе, но и на весь мир. Как рассказал сайт «Хакасия», во время творческого вечера Юрия Стоянова, прошедшего в Абакане, артист пригласил на сцену Добромира Машукова.
«Он должен быть где-то в зале. Добромир сыграл моего внука в кино, в фильме «Родина». Я, можно сказать, прилетел сюда специально ради встречи с ним», — сказал Юрий Стоянов, приглашая десятилетнего мальчика на сцену.
Актёр признался, что он пригласил Добромира для того, чтобы тот запомнил вечер в филармонии на всю жизнь.
Десятилетний Добромир Машуков кроме фильма «Родина» также снялся в боевике Майкла Мерино и Дэниэла Дзирилли «Ускорение» в компании со знаменитыми Дольфом Лундгреном и Денни Трехо. Так же он снимается в картине Джоржа Галло «Обратная тропа», в котором его партнёрами выступают Роберт де Ниро, Морган Фриман, Томми Ли Джонс.
Добромир занимается в театральной студии уже на протяжении нескольких лет. Он неоднократно становился лауреатом и призёром региональных и федеральных конкурсов.
Напомним, в начале августа Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.
Анатолий Якимов
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