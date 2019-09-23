4 балла
+10
63.77 71.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

«Иранская конференция» в Новосибирске

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

вчера 21:03 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

Рубрика: общество

01.11.2019 10:52

Фото Александр Коновалов, газета "Хакасия"

Десятилетний Добромир Машуков в свои десять лет стал не только звездой родного Абакана, но и Голливуда; не так давно он снялся в фильме «Ускорение» с Дольфом Лундгреном и Денни Трехо в главных ролях.

Юный актёр из Хакасии стал знаменитым не только у себя в регионе, но и на весь мир. Как рассказал сайт «Хакасия», во время творческого вечера Юрия Стоянова, прошедшего в Абакане, артист пригласил на сцену Добромира Машукова.

«Он должен быть где-то в зале. Добромир сыграл моего внука в кино, в фильме «Родина». Я, можно сказать, прилетел сюда специально ради встречи с ним», — сказал Юрий Стоянов, приглашая десятилетнего мальчика на сцену.

Актёр признался, что он пригласил Добромира для того, чтобы тот запомнил вечер в филармонии на всю жизнь.

Десятилетний Добромир Машуков кроме фильма «Родина» также снялся в боевике Майкла Мерино и Дэниэла Дзирилли «Ускорение» в компании со знаменитыми Дольфом Лундгреном и Денни Трехо. Так же он снимается в картине Джоржа Галло «Обратная тропа», в котором его партнёрами выступают Роберт де Ниро, Морган Фриман, Томми Ли Джонс.

Добромир занимается в театральной студии уже на протяжении нескольких лет. Он неоднократно становился лауреатом и призёром региональных и федеральных конкурсов.

Напомним, в начале августа Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.

 

 

Анатолий Якимов

Теги: кино Хакасия артист

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

«Иранская конференция» в Новосибирске

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

вчера 21:03 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.10.2019

События выходных: муниципальный рэп и кот-сопрано

Как не поскользнуться на замёрзших буднях и перестать дрожать от скуки – главные события культуры в Новосибирск...

Читать далее
Image
11.10.2019

События выходных: золотая осень и «мокрые кроссы»

Лучшие выходные для влюблённых и одиноких романтиков: самое интересное с пятницы по воскресенье в Новосибирск...

Читать далее
Image
04.10.2019

События выходных: Джокер на сцене и девичий панк

Ка...

Читать далее
Image
27.09.2019

События выходных: цыганка в театре и джазец в тайге

Как не спеть арию депрессарио и услышать песни уходящего л...

Читать далее
Image
19.09.2019

События выходных: рыцари Шнурова и Рэмбо для Трампа

Как не стать грибником-потеряшкой и развеять тучи на ...

Читать далее
Image
12.09.2019

События выходных: модели на рынке и демоны в метро

Как не проспать выходные и культурно сходить на рыно...

Читать далее

Новости по теме

Мать-сибирячка повредила глаза своему пятимесячному ребенку 28.10.2019 Топ-5 самых кассовых российских фильмов 24.10.2019 Глава сибирского города погиб в ДТП 14.10.2019

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...