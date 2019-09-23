Бойцовский кот Хабиб разыскивает хозяина

фото со страницы "Кошки в дар" в соцсети "Вконтакте"

В одном из спортивных клубов Краснообска поселился шерстяной спортсмен; вес фитоняшки не превышает 500 грамм.

Владельцы клуба «Пульс Краснообск» приютили в спортивном зале котёнка. На улицу пушистого выбросить рука не поднимается, но и оставлять его среди снарядов нельзя, заскучает.

В клубе малышу дали настоящее бойцовское имя — Хабиб.

Сейчас спортсмену, вес которого не превышает полкилограмма, пытаются найти заботливого хозяина.

«Ветеринаром осмотрен — здоров. Привит. С будущей кастрацией поможем.

Котёнок очень и срочно нуждается в хозяине», — сообщают в группе «Кошки в дар» в соцсети «ВКонтакте» временные владельцы.

Пока за Хабибом никто не пришёл, вы можете стать его хозяином.

Напомним, 22 октября археологи искали кота-мышелова.