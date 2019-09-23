Бойцовский кот Хабиб разыскивает хозяина

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Бойцовский кот Хабиб разыскивает хозяинаРубрика: общество
01.11.2019 17:49
фото со страницы "Кошки в дар" в соцсети "Вконтакте"
В одном из спортивных клубов Краснообска поселился шерстяной спортсмен; вес фитоняшки не превышает 500 грамм.
Владельцы клуба «Пульс Краснообск» приютили в спортивном зале котёнка. На улицу пушистого выбросить рука не поднимается, но и оставлять его среди снарядов нельзя, заскучает.
В клубе малышу дали настоящее бойцовское имя — Хабиб.
Сейчас спортсмену, вес которого не превышает полкилограмма, пытаются найти заботливого хозяина.
«Ветеринаром осмотрен — здоров. Привит. С будущей кастрацией поможем.
Котёнок очень и срочно нуждается в хозяине», — сообщают в группе «Кошки в дар» в соцсети «ВКонтакте» временные владельцы.
Пока за Хабибом никто не пришёл, вы можете стать его хозяином.
Напомним, 22 октября археологи искали кота-мышелова.
Алёна Коврова
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