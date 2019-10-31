Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

Фото с сайта Министерства спорта НСО

Чемпион мира Иван Стретович завоевал золото в Германии; это первая золотая медаль России в истории страны.

В Новосибирск после Чемпионата мира по спортивной гимнастике в Германии вернулся спортсмен Иван Стретович. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в октябре Иван завоевал золотую медаль в составе мужской сборной на соревнованиях в Штутграте.

"Последняя подобная победа сборной страны была в 1991 году. Тогда это была ещё сборная СССР. Иван принял участие в четырёх из шести видов многоборья, продемонстрировал мастерство в вольных упражнениях, в опорном прыжке, в упражнениях на перекладине и на коне. Как и на Олимпийских играх, гимнаст выступил «забойщиком» сборной России, то есть выходил к снарядам первым, и его выступление давало настрой всем участникам финала, а его оценка служила ориентиром как для коллег по команде, так и для соперников", — добавили в мэрии.

Новосибирского спортсмена встретят в 9 часов утра сегодня, 2 ноября в аэропорту Толмачёво. На встрече будут начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский, директор МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта» Николай Токарев, а также друзья и родственники Ивана Стретовича.

Напомним, в начале октября в Новосибирской области появилась своя олимпийская деревня.