Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

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Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в НовосибирскРубрика: общество, спорт
02.11.2019 08:11
Фото с сайта Министерства спорта НСО
Чемпион мира Иван Стретович завоевал золото в Германии; это первая золотая медаль России в истории страны.
В Новосибирск после Чемпионата мира по спортивной гимнастике в Германии вернулся спортсмен Иван Стретович. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в октябре Иван завоевал золотую медаль в составе мужской сборной на соревнованиях в Штутграте.
"Последняя подобная победа сборной страны была в 1991 году. Тогда это была ещё сборная СССР. Иван принял участие в четырёх из шести видов многоборья, продемонстрировал мастерство в вольных упражнениях, в опорном прыжке, в упражнениях на перекладине и на коне. Как и на Олимпийских играх, гимнаст выступил «забойщиком» сборной России, то есть выходил к снарядам первым, и его выступление давало настрой всем участникам финала, а его оценка служила ориентиром как для коллег по команде, так и для соперников", — добавили в мэрии.
Новосибирского спортсмена встретят в 9 часов утра сегодня, 2 ноября в аэропорту Толмачёво. На встрече будут начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский, директор МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта» Николай Токарев, а также друзья и родственники Ивана Стретовича.
Напомним, в начале октября в Новосибирской области появилась своя олимпийская деревня.
Эмиль Фукс
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