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Читатели Сиб.фм голосуют за наказание руководства воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев

Рубрика: общество

01.11.2019 14:17

Фото vk.com

«Наказывать нужно не срочника, а руководство воинской части», — такой вариант ответа оказался самым популярным в опросе, размещённом на сайте Сиб.фм после массового расстрела в Забайкалье; за максимальное наказание для солдата голосовали втрое реже. 

Мнение читателей о том, какое наказание они считают справедливым для расстрелявшего восьмерых сослуживцев срочника Рамиля Шамсутдинова в Забайкалье, спросила редакция Сиб.фм 29 октября. Сотни человек приняли участие в опросе. 

На данный момент наибольшей популярностью (583 голоса) пользуется вариант ответа о том, что наказывать в данной ситуации нужно не открывшего огонь солдата, а руководство воинской части.

На втором месте по количеству ответов формулировка о возможности полного оправдания Шамсутдинова (200 голосов). 198 читателей Сиб.фм считают, что срочник заслуживает максимально возможного наказания — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Трагедия в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкалье произошла вечером 22 октября. Солдат из табельного оружия расстрелял сослуживцев -— восемь человек погибли, двое получили ранения. В отношении Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело. 

Сразу после случившегося в Сети появилась петиция в поддержку срочника, которого многие считают жертвой дедовщины — её подписали уже более 20 тысяч человек.

Напомним, 31 октября на платформе change.org появилась ещё одна петиция с требованием назначить Шамсутдинову пожизненное лишение свободы. 

Мария Машанова

Теги: стрельба срочник Забайкалье

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Читатели Сиб.фм голосуют за наказание руководства воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Убийство экс-мэра Киселёвска: перед смертью Сергей Лавреньтев застрелил одного из нападавших

сегодня 13:38 Хроника 0 Коммент.

Сиделка украла у пенсионерки почти сто тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 13:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалет

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали 30 человек из дома в Новосибирске

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в Новосибирске

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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