Читатели Сиб.фм голосуют за наказание руководства воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев

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Читатели Сиб.фм голосуют за наказание руководства воинской части, где срочник расстрелял сослуживцевРубрика: общество
01.11.2019 14:17
Фото vk.com
«Наказывать нужно не срочника, а руководство воинской части», — такой вариант ответа оказался самым популярным в опросе, размещённом на сайте Сиб.фм после массового расстрела в Забайкалье; за максимальное наказание для солдата голосовали втрое реже.
Мнение читателей о том, какое наказание они считают справедливым для расстрелявшего восьмерых сослуживцев срочника Рамиля Шамсутдинова в Забайкалье, спросила редакция Сиб.фм 29 октября. Сотни человек приняли участие в опросе.
На данный момент наибольшей популярностью (583 голоса) пользуется вариант ответа о том, что наказывать в данной ситуации нужно не открывшего огонь солдата, а руководство воинской части.
На втором месте по количеству ответов формулировка о возможности полного оправдания Шамсутдинова (200 голосов). 198 читателей Сиб.фм считают, что срочник заслуживает максимально возможного наказания — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Трагедия в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкалье произошла вечером 22 октября. Солдат из табельного оружия расстрелял сослуживцев -— восемь человек погибли, двое получили ранения. В отношении Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело.
Сразу после случившегося в Сети появилась петиция в поддержку срочника, которого многие считают жертвой дедовщины — её подписали уже более 20 тысяч человек.
Напомним, 31 октября на платформе change.org появилась ещё одна петиция с требованием назначить Шамсутдинову пожизненное лишение свободы.
Мария Машанова
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