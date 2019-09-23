ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

фото АСТ-54

Утром пятницы авария помешала многим добраться до работы вовремя; движение трамваев застопорилось в обе стороны.

ДТП в Ленинском районе блокировало движение общественного транспорта. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«На площади Труда тягач DAF и седан Mercedes-Benz двигались в сторону Димитровского моста и не смогли поделить дорожное пространство, притеревшись на трамвайных путях», — пишет очевидец событий (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

Водители в ДТП не пострадали. Однако теперь их машины мешают проехать трамваям и троллейбусам.

Напомним, 31 октября водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске.