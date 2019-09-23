ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

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ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
01.11.2019 08:10
фото АСТ-54
Утром пятницы авария помешала многим добраться до работы вовремя; движение трамваев застопорилось в обе стороны.
ДТП в Ленинском районе блокировало движение общественного транспорта. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«На площади Труда тягач DAF и седан Mercedes-Benz двигались в сторону Димитровского моста и не смогли поделить дорожное пространство, притеревшись на трамвайных путях», — пишет очевидец событий (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).
Водители в ДТП не пострадали. Однако теперь их машины мешают проехать трамваям и троллейбусам.
Напомним, 31 октября водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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