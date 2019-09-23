5 баллов
+8
63.77 71.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Судимый за изнасилование омич растлил 12-летнюю девочку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл ЦСКА в канун Хеллоуина

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Отток врачей опровергли в новосибирском минздраве

вчера 20:36 Общество 0 Коммент.

"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

Трамвай и кроссовер столкнулись в центре Новосибирска

вчера 19:40 Хроника 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

вчера 15:43 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

01.11.2019 08:10

фото АСТ-54

Утром пятницы авария помешала многим добраться до работы вовремя; движение трамваев застопорилось в обе стороны. 

ДТП в Ленинском районе блокировало движение общественного транспорта. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«На площади Труда тягач DAF и седан Mercedes-Benz двигались в сторону Димитровского моста и не смогли поделить дорожное пространство, притеревшись на трамвайных путях», — пишет очевидец событий (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

Водители в ДТП не пострадали. Однако теперь их машины мешают проехать трамваям и троллейбусам.

Напомним, 31 октября водителю «Яндекс.Такси» оторвало ухо в ДТП в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: ДТП Новосибирская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Судимый за изнасилование омич растлил 12-летнюю девочку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл ЦСКА в канун Хеллоуина

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Отток врачей опровергли в новосибирском минздраве

вчера 20:36 Общество 0 Коммент.

"Обалденный рецепт": какие запросы вводили сибиряки делая, заготовки на зиму

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

Трамвай и кроссовер столкнулись в центре Новосибирска

вчера 19:40 Хроника 0 Коммент.

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпрокета БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира встретились на форуме в Новосибирске

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский парламентарий принял участие в обсуждении нового КоАПа

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

Заказное убийство 11-летней давности раскрыли в Новосибирске

вчера 15:43 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.09.2019

К зиме готовы

Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее
Image
31.07.2018

Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лих...

Читать далее

Новости по теме

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском вчера 21:04 Отток врачей опровергли в новосибирском минздраве вчера 20:36 «Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири вчера 17:18

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...