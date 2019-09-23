Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

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Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном домеРубрика: проиcшествия
01.11.2019 09:20
фото Pixabay.com
Тело Сергея Лаврентьева обнаружили в ночь на 1 ноября; причиной смерти стало огнестрельное ранение.
Бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева убили в его доме в посёлке Верх-Чумыш. Об этом сообщает издание «VSE42.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В доме экс-мэра также было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, одного из нападавших на Лаврентьева», — отметили следователи.
По одной из версий, причиной убийства стали проблемы с бизнесом политика.
Напомним, 31 октября стало известно, что пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки.
Никита Минин
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