Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

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Тело Сергея Лаврентьева обнаружили в ночь на 1 ноября; причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева убили в его доме в посёлке Верх-Чумыш. Об этом сообщает издание «VSE42.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В доме экс-мэра также было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, одного из нападавших на Лаврентьева», — отметили следователи.

По одной из версий, причиной убийства стали проблемы с бизнесом политика.

Напомним, 31 октября стало известно, что пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки.