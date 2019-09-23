Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалет

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Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалетРубрика: общество
01.11.2019 12:45
фото со страницы "Лицей №22 "Надежда Сибири"" в соцсети "Вконтакте"
С начала учебного года в новосибирском лицее №22 «Надежды Сибири» дети выстраиваются в очередь перед туалетными комнатами; время ожидания занимает всю перемену.
После введения в элитном лицее односменного режима, возле санитарных комнат между уроками стали выстраиваться длинные очереди из учеников.
«Наши дети вынуждены стоять в коридоре и ждать, когда освободится санитарная комната, всю перемену», — сообщили родители школьников в общественную организацию «Гражданский патруль».
Жалоба была переадресована в Роспотребнадзор Новосибирска и стала поводом для проверки учебного заведения, которую представители ведомства провели совместно с прокуратурой.
В результате претензии родителей и лицеистов посчитали обоснованными.
«Фактически на момент проверки на втором этаже функционировало три туалета, туалет в правом крыле здания не работал (планировалось проведение ремонта)», — сообщила заместитель начальника Роспотребнадзора Наталья Ильиных.
Количество санитарных приборов оказалось недостаточным. Согласно нормативным актам, при односменном обучении в школах должен работать один унитаз на 20 девочек, для мальчиков на 30 человек — один унитаз и один писуар. Умывальники устанавливают по одному на 30 человек.
Также в ходе проверки выяснилось, что в лицее не соблюдены нормы площади на одного обучающегося, а они должны составлять не менее 2,5 квадратных метров на человека.
За нарушение санитарных норм в отношении лицея №22 «Надежды Сибири» составлен протокол и выдано предписание об устранении нарушений.
«В лицее этом учатся дети первых лиц города и области, и мне непонятно, как так получилось, что они стоят в очереди в туалет, и почему их родители терпят такое издевательство со стороны администрации школы, оказавшейся не способной качественно организовать учебный процесс», — прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Напомним, впервые о проблемах с очередями в туалеты в лицее "Надежда Сибири" Сиб.фм сообщал 25 октября.
Алёна Коврова
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