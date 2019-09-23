Эвакуировали 30 человек из дома в Новосибирске

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Задымление произошло в Кировском районе в ночь на пятницу; хулиганы бросили в подъезде дымовую шашку.

Из жилого дома на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска эвакуировали жильцов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 1 ноября. Из дома вывели 30 человек, среди которых было четверо детей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения признаков горения не обнаружено, присутствовало незначительное задымление в подъезде. В результате проведённой разведки в пассажирском лифте сотрудники МЧС России обнаружили дымовую шашку "Заслон". До прибытия подразделения пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 4 ребёнка, никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ведомства.

Причина задымления — дымовая шашка, которую умышленно бросили в подъезде хулиганы. На ложный вызов приехали 7 единиц техники и 25 человек личного состава.

Напомним, 24 октября в пожаре в Искитиме погиб мужчина.