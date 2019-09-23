Фото ручной белки умиляют новосибирцев

фото Андрей Пристяжняк в социальной сети instagram

Новосибирцы восхищаются фотографиями ручной белки, которые сделаны в центре города; фотограф снял зверька в Нарымском сквере.

Новосибирский фотограф Андрей Присяжнюк сделал несколько удачных планов, сняв белку, которая живёт в самом центре Новосибирска — в Нарымском сквере.

На фото попали простые беличьи хлопоты перед зимой — заготовка орехов, которыми её покармливают небезразличные горожане. Так же пушистая красавица показала, как умеет прыгать по деревьям и убегать от назойливых папараци.

Пока белки не впали в зимний режим, у новосибирцев ещё есть возможность увидеть их в городских парках и скверах в весёлом настроении.

Напомним, в начале июня белка парализовала работу мэрии Новосибирска.