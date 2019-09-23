Фото ручной белки умиляют новосибирцев

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Фото ручной белки умиляют новосибирцевРубрика: общество
01.11.2019 20:27
фото Андрей Пристяжняк в социальной сети instagram
Новосибирцы восхищаются фотографиями ручной белки, которые сделаны в центре города; фотограф снял зверька в Нарымском сквере.
Новосибирский фотограф Андрей Присяжнюк сделал несколько удачных планов, сняв белку, которая живёт в самом центре Новосибирска — в Нарымском сквере.
На фото попали простые беличьи хлопоты перед зимой — заготовка орехов, которыми её покармливают небезразличные горожане. Так же пушистая красавица показала, как умеет прыгать по деревьям и убегать от назойливых папараци.
Пока белки не впали в зимний режим, у новосибирцев ещё есть возможность увидеть их в городских парках и скверах в весёлом настроении.
Напомним, в начале июня белка парализовала работу мэрии Новосибирска.
Татьяна Картавых
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