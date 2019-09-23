Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам

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Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцамРубрика: общество
01.11.2019 19:17
Фото Правительства Новосибирской области
В правительстве региона прошла торжественная церемония вручения государственных региональных наград; в мероприятии принимали участие полпред президента в СФО Сергей Меняло, вице-премьер правительств региона Владимир Знатков и спикер областного парламента Андрей Шимкив.
В пятницу, 1 ноября в правительстве области были вручены 11 государственных наград Российской Федерации и 37 – Новосибирской области.
За достойный труд новосибирцев поблагодарил от лица губернатора первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Он особо подчеркнул, что число награждаемых увеличивается каждый год, и это является показателем того, что главной ценностью для нашего региона всегда были и остаются люди.
На торжественной церемонии особо отличившимся новосибирцам вручили Ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Нестерова, нагрудные знаки к почётным званиям в различных профессиях, знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «За укрепление дружбы и согласия», «За милосердие и благотворительность».
Учащийся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза В.Н. Тимонова Карасукского района Новосибирской области Иван Пятков и заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 212» Богдан Никифоров стали самыми молодыми награждаемыми. Молодые люди награждены знаками отличия «Будущее Новосибирской области». Награды им вручили за выдающиеся способности и значительные достижения в научной, научно-исследовательской, инновационной, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности, высокие результаты на международных, общероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях, а также за публикации в научных и литературных изданиях.
Также в числе врученных наград Новосибирской области почетный знак «За безупречную службу», почётные звания в различных профессиях, Почетные грамоты Новосибирской области.
Кроме того за заслуги в сфере укрепления и развития новосибирской экономики, развития международных и межрегиональных связей, развития лесного хозяйства, педагогической и воспитательной деятельности, охраны окружающей среды, развития промышленности, строительной, социальной сферах, в организации торговли и общественного питания, в транспортной отрасли, финансовой деятельности, в сфере экономического планирования вручены награды Новосибирской области.
Напомним, 29 октября президент России наградил новосибирских врачей государственными наградами.
Анатолий Якимов
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