Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

ФОТО BK.COM

На Алтае простились с военнослужащими, которые погибли во время стрельбы в части в Забайкалье; срочник Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.

Троих молодых людей, которых вечером 22 октября расстрелял 20-летний срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае, похоронили накануне на Алтае. Одному из погибших до окончания срока службы оставался всего день. Об этом пишут «Аргументы и Факты. Алтай».

По данным издания, трое из восьми погибших во время стрельбы в части — уроженцы Алтайского края. Артёму Никишину был 21 год, рядовому Андрееву — 19. Родители Анатолия Куропова похоронили уже второго ребёнка — несколькими годами ранее от рака умерла их дочь.

Вечером 22 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, восемь человек погибли, двое ранены. В отношении солдата возбуждено уголовное дело, Минобороны проводит проверку. Однако предварительная версия случившегося — личные проблемы срочника, не связанные с прохождением службы.

Напомним, после случившегося россияне, считающие, что Шамсутдинов стал жертвой дедовщины, начали сбор средств для оплаты услуг адвоката, а также призывают подписать петицию с просьбой оправдать стрелка.