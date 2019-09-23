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«Иранская конференция» в Новосибирске

Рубрика: афиша

01.11.2019 09:22

Фото с официальной страницы театра "Глобус"

На малой сцене театра «Глобус» 21, 22 ноября 2019 года в 18:30  состоится премьера спектакля «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева, поставленная московским режиссёром Еленой Невежиной; возрастная категория — 18+.

Премьера спектакля «Иранская конференция» состоится в Новосибирском театре «Глобус».

Иван Вырыпаев — современный российский драматург, театральный и кинорежиссёр, актёр. Спектакли по его пьесам (среди них «Кислород», «Танец Дели», «Июль», «Валентинов день», «Иллюзии», «Город, где я», «Сны», «Пьяные», «Солнечная линия» и др.) активно ставятся в театрах России и зарубежья. Фильмы «Эйфория» и «Кислород» (где Вырыпаев выступил автором сценария и режиссёром) получили множество наград в области кино.

Пьеса «Иранская конференция» написана в 2017 году. В Копенгаген на политический симпозиум приезжают видные представители датской интеллигенции, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданно для всех оборачиваются по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговором о смысле жизни, её вызовах и надеждах. В интервью сайту m24.ru Иван Вырыпаев признавался: «Люди сегодня действительно должны понять, в чём смысл жизни, как нам жить. И в "Иранской конференции" разговор о политике уходит к духовным, ментальным вопросам. Поэтому эта пьеса не политическая. Там показаны разные проблемы, основной дискурс заключается в том, что такие понятия, как Бог, истина, смысл и знание сегодня не находятся в разряде необходимых вещей для простой и прагматичной цивилизации, где главенствуют наука, бизнес и технологии».

Работает над спектаклем московский режиссёр Елена Невежина, хорошо известная новосибирскому зрителю. Она сотрудничала со многими театрами Москвы и других российских городов. Неоднократный участник театральных лабораторий Олега Лоевского и лаборатории Театра Наций для малых городов России. Лауреат престижных театральных премий, номинант Премии «Золотая Маска». В «Глобусе» Елена Невежина поставила несколько спектаклей, в текущем репертуаре театра — драма «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

Режиссёр рассказывает о проблематике пьесы: «Здесь одна из тем — сегодняшнее понимание нынешней цивилизации людьми с Запада и людьми с Востока. Но это не самое основное содержание. У Вырыпаева постоянно звучит тема про присутствие чего-то большего в нашей жизни. Для кого-то это вера в Бога, для кого-то — мистическое присутствие некой силы. Когда можно посмотреть на свою жизнь с какой-то другой точки, понять, куда ты движешься. Сейчас наш мир настолько стремительно меняется, что мы часто бываем растеряны. А ведь иногда просто очень хочется всем миром сесть и поговорить о чём-то важном. Хотя бы попытаться договориться. Потому что с появлением возможности высказываться всем и каждому в соцсетях, открытом пространстве, появилась проблема, что никто никого не слышит, каждый просто кричит о своём. Мир стал очень осколочным. Сейчас существует много мнений по разным вопросам, а о целом высказаться некому. Не хватает масштаба фигур, их знаний и авторитета. Есть множество убедительных, порой полярных, мнений по некоторым вопросам, но в целое это плохо складывается. И вообще, мне кажется, что сейчас мир плохо складывается в целое. Мы на пороге нового осмысления, как этот мир устроен. В тексте поднимаются все эти вопросы и ищутся ответы, которых нет на самом деле».

В постановочной группе спектакля: сценограф и художник по костюмам Дмитрий Разумов (Москва), художник по свету Елена Алексеева, видеопостановщик Михаил Заиканов (Москва). В выпуске премьеры заняты актёры: заслуженный артист России Илья Паньков (Филипп Расмусен), Максим Гуралевич (Даниель Кристенсен), заслуженный артист России Евгений Важенин (Оливер Ларсен), Никита Сарычев (Магнус Томсен), Анна Михайленко (Астрид Петерсен), Светлана Галкина, Ирина Камынина (Эмма Шмидт-Паулсен / Матильда Хансен), Владимир Дербенцев, Вячеслав Кимаев (Густав Йенсен / Патрик Нильсен), Артур Симонян (Отец Августин), заслуженный артист России Павел Харин (Паскуаль Андерсен), Наталья Тищенко (Ширин Ширази).

Напомним, 25 октября была опубликована программа XIII Международного Рождественского фестиваля искусств.

Анатолий Якимов

Теги: Театр «Глобус» премьера Новосибирск афиша

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