"Как гитлеровцы в масках": рабочие и техника прорвались на территорию скандального карьера в Новосибирске

Скриншот из видео, предоставленного Анастасией Сергеевой

В Ленинском районе Новосибирска продолжается противостояние местных жителей и компании «Старица», получившей право на разработку месторождения песка «Кучино» неподалёку от частного сектора; люди несколько дней стояли «живым щитом» против строительной техники, но бульдозеры всё же зашли на участок.

Больше недели — с 22 по 31 октября — жители новосибирского Левобережья держали оборону, пытаясь не пустить на территорию строительную технику компании «Старица», которая вопреки протестам людей намерена разрабатывать здесь песчано-гравийное месторождение. Вчера техника всё же зашла на участок. «Как гитлеровцы в масках», — эмоционально высказываются о произошедшем пожилые женщины.

Напомним, жители частного сектора, расположенного между микрорайонами «Левобережный» и «Балластный», уже большее полугода выступают против освоения месторождения «Кучино», находящегося рядом с их домами. Они утверждают, что начало разработки карьера станет реальным ударом по экологии.

«Мы будем вынуждены дышать пылью от грузовиков, которые станут круглосуточно возить песок. К тому же погибнут растущие в нашей местности краснокнижные растения», — объясняют активисты. Пытаясь не допустить начала работ на участке, жители 22 октября выставили «живой щит» из личных авто на пути бульдозеров компании «Старица». В один из дней между ними и работниками случилась стычка, после которой двум женщинам пришлось вызывать скорую. А 31 октября техника всё же «прорвалась» к участку, сейчас здесь началась расчистка территории.

Как уже писал Сиб.фм, компания «Старица» ещё несколько лет назад выиграла аукцион на добычу здесь полезных ископаемых, но после начавшейся волны протеста в 2019 году правительство Новосибирской области объявило о смещении сроков старта разработки на май 2020 года. Тем не менее, бульдозеры и другая техника работают на площадке уже сейчас. Рабочие объясняют своё присутствие необходимостью проведения расчистки мусора и прокладки электричества.

«Но вы бы видели, как они прорывались — целый спектакль устроили!», — рассказала корреспонденту Сиб.фм одна из общественниц Анастасия Сергеева. При этом она добавила, что молодые люди в медицинских масках напугали жителей.

«Как гитлеровцы напали, в масках», — говорит пенсионерка на кадрах видео, поступившего в редакцию Сиб.фм. Комментируя необходимость бороться за «человеческие условия» жизни, женщина расплакалась.

По словам одной из участниц «живого щита», сегодня в Новосибирске прошли публичные слушания, где обсуждался статус территории у месторождения Кучино. На встрече присутствовали общественники, экологи и представители городской власти.

«Главный итог мероприятия — нас заверили, что эту местность не будут переводить в категорию промышленной зоны, она останется в статусе ОД-1, то есть «общественно-делового назначения». Это тоже хорошо, поскольку на землях ОД-1 нельзя вести разработку месторождения», — объяснила Сергеева.

Она также утончила, что жители Левобережья хотят добиться присвоения территории статуса природной зоны, но такое возможно только в случае получения официального подтверждения наличия здесь краснокнижных видов растений.

25 октября редакция Сиб.фм обратилась в компанию «Старица» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако реакции от руководства предприятия до сих пор не последовало. В то же время известно, что гендиректор добывающей фирмы считает страхи людей по поводу разработки месторождения надуманными и утверждает, что после окончания добычи на месте карьера появится озеро, а рядом — детская площадка. Освоение будет продолжаться около пяти лет.

Напомним, 29 октября между рабочими и участниками «живого щита» произошёл конфликт — перепуганным женщинам вызывали скорую.