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"Как гитлеровцы в масках": рабочие и техника прорвались на территорию скандального карьера в Новосибирске

Рубрика: общество

01.11.2019 18:30

Скриншот из видео, предоставленного Анастасией Сергеевой

В Ленинском районе Новосибирска продолжается противостояние местных жителей и компании «Старица», получившей право на разработку месторождения песка «Кучино» неподалёку от частного сектора; люди несколько дней стояли «живым щитом» против строительной техники, но бульдозеры всё же зашли на участок. 

Больше недели — с 22 по 31 октября — жители новосибирского Левобережья держали оборону, пытаясь не пустить на территорию строительную технику компании «Старица», которая вопреки протестам людей намерена разрабатывать здесь песчано-гравийное месторождение. Вчера техника всё же зашла на участок. «Как гитлеровцы в масках», — эмоционально высказываются о произошедшем пожилые женщины.

Напомним, жители частного сектора, расположенного между микрорайонами «Левобережный» и «Балластный», уже большее полугода выступают против освоения месторождения «Кучино», находящегося рядом с их домами. Они  утверждают, что начало разработки карьера станет реальным ударом по экологии.

«Мы будем вынуждены дышать пылью от грузовиков, которые станут круглосуточно возить песок. К тому же погибнут растущие в нашей местности краснокнижные растения», — объясняют активисты. Пытаясь не допустить начала работ на участке, жители 22 октября выставили «живой щит» из личных авто на пути бульдозеров компании «Старица». В один из дней между ними и работниками случилась стычка, после которой двум женщинам пришлось вызывать скорую. А 31 октября техника всё же «прорвалась» к участку, сейчас здесь началась расчистка территории. 

Как уже писал Сиб.фм, компания «Старица» ещё несколько лет назад выиграла аукцион на добычу здесь полезных ископаемых, но после начавшейся волны протеста в 2019 году правительство Новосибирской области объявило о смещении сроков старта разработки на май 2020 года. Тем не менее, бульдозеры и другая техника работают на площадке уже сейчас. Рабочие объясняют своё присутствие необходимостью проведения расчистки мусора и прокладки электричества. 

«Но вы бы видели, как они прорывались — целый спектакль устроили!», — рассказала корреспонденту Сиб.фм одна из общественниц Анастасия Сергеева. При этом она добавила, что молодые люди в медицинских масках напугали жителей.

«Как гитлеровцы напали, в масках», — говорит пенсионерка на кадрах видео, поступившего в редакцию Сиб.фм. Комментируя необходимость бороться за «человеческие условия» жизни, женщина расплакалась. 

По словам одной из участниц «живого щита», сегодня в Новосибирске прошли публичные слушания, где обсуждался статус территории у месторождения Кучино. На встрече присутствовали общественники, экологи и представители городской власти. 

«Главный итог мероприятия — нас заверили, что эту местность не будут переводить в категорию промышленной зоны, она останется в статусе ОД-1, то есть «общественно-делового назначения». Это тоже хорошо, поскольку на землях ОД-1 нельзя вести разработку месторождения», — объяснила Сергеева. 

Она также утончила, что жители Левобережья хотят добиться присвоения территории статуса природной зоны, но такое возможно только в случае получения официального подтверждения наличия здесь краснокнижных видов растений.

25 октября редакция Сиб.фм обратилась в компанию «Старица» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако реакции от руководства предприятия до сих пор не последовало. В то же время известно, что гендиректор добывающей фирмы считает страхи людей по поводу разработки месторождения надуманными и утверждает, что после окончания добычи на месте карьера появится озеро, а рядом — детская площадка. Освоение будет продолжаться около пяти лет. 

Напомним, 29 октября между рабочими и участниками «живого щита» произошёл конфликт — перепуганным женщинам вызывали скорую. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область Живой щит Кучино карьер

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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