Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

ФОТО PIXABAY.COM, из группы "Общественный контроль. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Предприятие «Эко-Лайн» обратилось с иском в Арбитражный суд в отношении регионального оператора по вывозу мусора в Новосибирской области; поводом для разбирательства стали долги за предоставленные услуги.

Перевозчики мусора подали в суд на регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компанию «Экология-Новосибирск». Исковое заявление появилось 31 октября на сайте областного Арбитражного суда.

Поводом для судебного разбирательства стала задолженность регоператора перед фирмой за оказанные услуги на сумму более 800 тысяч рублей. И это только размер основного долга.

«Цену иска компания планирует увеличить в процессе рассмотрения дела. В соответствии с расчетами ООО "ЭКО-ЛАЙН", она может составить 27 млн 104 тыс. 183 рублей плюс пени», — сообщается в группе «Общественный контроль. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщается, что ещё три транспортные компании — ООО «ЭКО-ЛАЙН», ООО «Эко-Лайн» и ООО «ЛаТранс» — направили в «Экологию-Новосибирск» досудебные претензии на общую сумму более 240 млн рублей.

Напомним, тема задолженности регионального оператора перед компаниями-перевозчиками обсуждалась 17 октября на совещании в Новосибирске с участием главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. На встрече прозвучало, что на тот момент ни один из перевозчиков не обратился с претензиями, но в случае появления исков регоператор готов решать споры в суде.