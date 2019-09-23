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Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

Рубрика: общество

01.11.2019 11:30

ФОТО PIXABAY.COM, из группы "Общественный контроль. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Предприятие «Эко-Лайн» обратилось с иском в Арбитражный суд в отношении регионального оператора по вывозу мусора в Новосибирской области; поводом для разбирательства стали долги за предоставленные услуги. 

Перевозчики мусора подали в суд на регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компанию «Экология-Новосибирск». Исковое заявление появилось 31 октября на сайте областного Арбитражного суда. 

Поводом для судебного разбирательства стала задолженность регоператора перед фирмой за оказанные услуги на сумму более 800 тысяч рублей. И это только размер основного долга.

«Цену иска компания планирует увеличить в процессе рассмотрения дела. В соответствии с расчетами ООО "ЭКО-ЛАЙН", она может составить 27 млн 104 тыс. 183 рублей плюс пени», — сообщается в группе «Общественный контроль. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщается, что ещё три транспортные компании — ООО «ЭКО-ЛАЙН», ООО «Эко-Лайн» и ООО «ЛаТранс» — направили в «Экологию-Новосибирск» досудебные претензии на общую сумму более 240 млн рублей.

Напомним, тема задолженности регионального оператора перед компаниями-перевозчиками обсуждалась 17 октября на совещании в Новосибирске с участием главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. На встрече прозвучало, что на тот момент ни один из перевозчиков не обратился с претензиями, но в случае появления исков регоператор готов решать споры в суде. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область мусор

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Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

«Иранская конференция» в Новосибирске

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

вчера 21:03 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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