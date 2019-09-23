Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения

фото с сайта администрации города Киселевск

Появилось видео убийства бывшего мэра Киселёвска; последние минуты жизни застреленного чиновника опубликовали в Telegram.

Кадры момента перестрелки бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева с нападавшими опубликовали в Telegram-канале «Baza».

Ранее Сиб.фм писал, что в ходе перестрелки Лаврентьев смог убить одного из нападавших.

По Кемеровской области объявлен план «Перехват». В МВД сообщили, что под подозрением на данный момент находятся пять человек.

Напомним, экс-мэра Киселёвска расстреляли его собственном доме в ночь на 1 ноября.