4 балла
+10
63.77 71.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

«Иранская конференция» в Новосибирске

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

вчера 21:03 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

Рубрика: проиcшествия

01.11.2019 11:04

фото пресс-службы Следственного комитета РФ

Пьяная женщина убила девочку, потому что та громко плакала; потом она несколько дней скрывалась в селе Алтайского края.

В Алтайском крае начали судить Екатерину Шишкову, которая убила свою маленькую дочь. Как сообщает издание «MK.ru», первое заседание прошло 30 октября. В суде бийчанка расплакалась и раскаялась в преступлении, сказав, что убила ребёнка случайно.

По версии следствия, вечером 27 июля, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Жительница Бийска попыталась успокоить свою раскричавшуюся дочь и нанесла ей телесные повреждения, чтобы та затихла. Утром мать обнаружила, что ребёнок не дышит. Испугавшись, что ей грозит тюрьма, женщина завернула тело в обычный мешок и спрятала его в подъезде. Затем подсудимая несколько дней скрывалась у знакомых в одном из сёл Алтайского края.

Напомним, 1 августа следователи задержали мать убитого младенца в Алтайском крае.

 

Никита Минин

Теги: убийство Алтайский край Бийск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

«Иранская конференция» в Новосибирске

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

вчера 21:03 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
29.03.2018

Алтай заливает

Хроника чрезвычайной ситуации

Читать далее
Image
23.03.2018

СГК не прощает долги

Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее

Новости по теме

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме сегодня 09:20 «Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки вчера 16:20 «Никто раньше не жаловался»: «солдатские матери» Забайкалья прокомментировали расстрел в воинской части вчера 11:20

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...