Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

фото пресс-службы Следственного комитета РФ

Пьяная женщина убила девочку, потому что та громко плакала; потом она несколько дней скрывалась в селе Алтайского края.

В Алтайском крае начали судить Екатерину Шишкову, которая убила свою маленькую дочь. Как сообщает издание «MK.ru», первое заседание прошло 30 октября. В суде бийчанка расплакалась и раскаялась в преступлении, сказав, что убила ребёнка случайно.

По версии следствия, вечером 27 июля, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Жительница Бийска попыталась успокоить свою раскричавшуюся дочь и нанесла ей телесные повреждения, чтобы та затихла. Утром мать обнаружила, что ребёнок не дышит. Испугавшись, что ей грозит тюрьма, женщина завернула тело в обычный мешок и спрятала его в подъезде. Затем подсудимая несколько дней скрывалась у знакомых в одном из сёл Алтайского края.

Напомним, 1 августа следователи задержали мать убитого младенца в Алтайском крае.