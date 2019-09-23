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Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

Рубрика: общество

01.11.2019 10:00

Коллаж Сиб.фм

На платформе change.org появилась новая петиция — её автор предлагает назначить срочнику Шамсутдинову высшую меру наказания; обращение поддержали 47 человек. 

Петиция с призывом приговорить 20-летнего солдата Рамиля Шамсутдинова, который 22 октября расстрелял в воинской части в Забайкалье восемь сослуживцев, появилась в Сети. Создатель обращения называет срочника трусливым недочеловеком, который по непонятным для автора причинам вызывает сочувствие у россиян. Петиция 31 октября размещена на сайте change.org.

Автор петиции Игорь Бакалов обращает внимание на то, что Шамсутдинов расстрелял не своих обидчиков, а людей, с которыми он почти не пересекался по службе. Бакалов также пишет, что срочник в подростковом возрасте потерял мать, а значит, должен был находиться в группе риска в воинской части. 

«Действие Шамсутдинова вызвано вовсе не тем о чем он сообщил, а тем что это недочеловек, я бы хотел назвать его так , как  и многие хотели бы,  он вовсе не такой как его характеризуют его сторонники и родственники. Это эгоистичный, трусливый  человек , у которого нет ни ума ни сердца.  И хуже того, что ему симпатизируют уже  получившие опыт службы срочники», — пишет в петиции Игорь Бакалов (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).

Автор добавляет, что никакой дедовщины в современной армии нет.

«Сейчас нет этого в армии, есть лишь только слабовольные и хуже того,  те  из которых предатели могут получиться, я про многих солдат которые приходят из нынешней молодежи у которых вместо брюк или нормальных штанов — рейтузы обтяжку», — считает создатель петиции. 

В петиции, адресованной в Военный суд города Читы, он призывает назначить Шамсутдинову пожизненное лишение свободы. По данным на утро 1 ноября обращение подписали 47 человек. 

Напомним, 23 октября в Сети появилась петиция в защиту срочника Шамсутдинова, который, по мнению её создателей, стал жертвой дедовщины. Её подписали почти 22 тысячи человек. 

Ранее Сиб.фм предложил читателям поделиться своим мнением о том, какое наказание для рядового Рамиля Шамсутдинова они считают справедливым.

Мария Машанова

Теги: Забайкалье срочник

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Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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