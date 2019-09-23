Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

Коллаж Сиб.фм

На платформе change.org появилась новая петиция — её автор предлагает назначить срочнику Шамсутдинову высшую меру наказания; обращение поддержали 47 человек.

Петиция с призывом приговорить 20-летнего солдата Рамиля Шамсутдинова, который 22 октября расстрелял в воинской части в Забайкалье восемь сослуживцев, появилась в Сети. Создатель обращения называет срочника трусливым недочеловеком, который по непонятным для автора причинам вызывает сочувствие у россиян. Петиция 31 октября размещена на сайте change.org.

Автор петиции Игорь Бакалов обращает внимание на то, что Шамсутдинов расстрелял не своих обидчиков, а людей, с которыми он почти не пересекался по службе. Бакалов также пишет, что срочник в подростковом возрасте потерял мать, а значит, должен был находиться в группе риска в воинской части.

«Действие Шамсутдинова вызвано вовсе не тем о чем он сообщил, а тем что это недочеловек, я бы хотел назвать его так , как и многие хотели бы, он вовсе не такой как его характеризуют его сторонники и родственники. Это эгоистичный, трусливый человек , у которого нет ни ума ни сердца. И хуже того, что ему симпатизируют уже получившие опыт службы срочники», — пишет в петиции Игорь Бакалов (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).

Автор добавляет, что никакой дедовщины в современной армии нет.

«Сейчас нет этого в армии, есть лишь только слабовольные и хуже того, те из которых предатели могут получиться, я про многих солдат которые приходят из нынешней молодежи у которых вместо брюк или нормальных штанов — рейтузы обтяжку», — считает создатель петиции.

В петиции, адресованной в Военный суд города Читы, он призывает назначить Шамсутдинову пожизненное лишение свободы. По данным на утро 1 ноября обращение подписали 47 человек.

Напомним, 23 октября в Сети появилась петиция в защиту срочника Шамсутдинова, который, по мнению её создателей, стал жертвой дедовщины. Её подписали почти 22 тысячи человек.

Ранее Сиб.фм предложил читателям поделиться своим мнением о том, какое наказание для рядового Рамиля Шамсутдинова они считают справедливым.