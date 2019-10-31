Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-Маре

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Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-МареРубрика: общество, проиcшествия
01.11.2019 21:29
фото с сайта нао в социальной сети "ВКонтакте"
Специальная комиссия проверит новосибирские детсады после ЧП в Нарьян-Маре; проверки назначены вне плана.
Внеплановые проверки детских садов пройдут в Новосибирске после ЧП в Нарьян-Маре, где мужчина свободно прошёл в группу к дошкольникам и перерезал горло одному из детей.
Следком возбудил уголовные дела в отношении предполагаемого убийцы, в а также в отношении охран и руководства дошкольного образовательного учреждения.
Проверка детских садов после ЧП в Нарьян-Маре пройдёт вне плана. Принимать участие в ней будут не только чиновники минобра, но и специалисты Росгвардии, полиции и ФСБ.
Напомним, руководитель Следкома России взял под личный контроль убийство ребёнка в детском саду Нарьян-Мара.
Татьяна Картавых
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