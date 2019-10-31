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Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-Маре

Рубрика: общество, проиcшествия

01.11.2019 21:29

фото с сайта нао в социальной сети "ВКонтакте"

Специальная комиссия проверит новосибирские детсады после ЧП в Нарьян-Маре; проверки назначены вне плана. 

Внеплановые проверки детских садов пройдут в Новосибирске после ЧП в Нарьян-Маре, где мужчина свободно прошёл в группу к дошкольникам и перерезал горло одному из детей. 

Следком возбудил уголовные дела в отношении предполагаемого убийцы, в а также в отношении охран и руководства дошкольного образовательного учреждения. 

Проверка детских садов после ЧП в Нарьян-Маре пройдёт вне плана. Принимать участие в ней будут не только чиновники минобра, но и специалисты Росгвардии, полиции и ФСБ. 

Напомним, руководитель Следкома России взял под личный контроль убийство ребёнка в детском саду Нарьян-Мара. 

Татьяна Картавых

Теги: Россия Следственный комитет ребёнок погиб

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В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

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Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся в Новосибирске

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вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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