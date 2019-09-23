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Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом

Рубрика: общество

01.11.2019 14:41

Фото с сайта pixabay.com

В ходе проверок Управления Россельхознадзора по Новосибирской области и городской прокуратуры были выявлены факты поставок молочной продукции предприятиями-фантомами; проверки были инициированы обращением общественников.

Сразу несколько случаев поставки контрафактной молочной продукции было выявлено в октябре после обращения представителя общественной организации «За честные продукты» Александра Бражко. По сообщению сайта Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, творог производства ООО «Экоторг», прекратившего деятельность в марте, поставляли в Государственную клиническую больницу скорой помощи № 2, Новосибирский областной госпиталь ветеранов № 2, детский сад № 493.

Также в Новосибирском технологическом колледже питания, средней школе № 165, Новосибирском центре профессионального обучения № 1 кормили творогом производства ООО «Триумф», которое не работает с февраля этого года.

В ходе проверок в других образовательных учреждениях города Новосибирска было выявлено, что им поставляли контрафактную продукцию. Как выяснилось, поставщиками данной продукции выступали ООО «АЯТ», ООО «Кармента», ИП Митрофанова Л.Н., а также алтайское ООО «ЭВР».

Вся контрафактная продукция изъята из оборота. Возбуждено 11 административных дел. Кроме того, информационные письма были направлены в адрес мэрии Новосибирска, а также региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования.

Напомним, 8 октября в Новосибирске было уничтожено около 30 тонн контрафактной продукции. 

 

Анатолий Якимов

Теги: контрафакт молоко Новосибирск подделка

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Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалет

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали 30 человек из дома в Новосибирске

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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