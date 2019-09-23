Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом

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В ходе проверок Управления Россельхознадзора по Новосибирской области и городской прокуратуры были выявлены факты поставок молочной продукции предприятиями-фантомами; проверки были инициированы обращением общественников.

Сразу несколько случаев поставки контрафактной молочной продукции было выявлено в октябре после обращения представителя общественной организации «За честные продукты» Александра Бражко. По сообщению сайта Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, творог производства ООО «Экоторг», прекратившего деятельность в марте, поставляли в Государственную клиническую больницу скорой помощи № 2, Новосибирский областной госпиталь ветеранов № 2, детский сад № 493.

Также в Новосибирском технологическом колледже питания, средней школе № 165, Новосибирском центре профессионального обучения № 1 кормили творогом производства ООО «Триумф», которое не работает с февраля этого года.

В ходе проверок в других образовательных учреждениях города Новосибирска было выявлено, что им поставляли контрафактную продукцию. Как выяснилось, поставщиками данной продукции выступали ООО «АЯТ», ООО «Кармента», ИП Митрофанова Л.Н., а также алтайское ООО «ЭВР».

Вся контрафактная продукция изъята из оборота. Возбуждено 11 административных дел. Кроме того, информационные письма были направлены в адрес мэрии Новосибирска, а также региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования.

Напомним, 8 октября в Новосибирске было уничтожено около 30 тонн контрафактной продукции.