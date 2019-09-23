Новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Новая школа появится в Кольцово к 2020 году; общая площадь составит 21 тысячу квадратных метров.

В наукограде Кольцово Новосибирской области построят новую школу. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, образовательное учреждение сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

«Строительно-монтажные работы идут хорошими темпами, планируется, что школа откроется в первом квартале 2020 года. Отмечу, что в школе будут созданы все необходимые условия, чтобы дети могли заниматься не только основной образовательной программой, но и дополнительным образованием. Особое внимание будет уделено техническому направлению, а также спорту. Наше участие в национальных проектах позволяет создать в большинстве школ Новосибирской области условия, которые позволят всем детям реализовать свой творческий потенциал», — добавил Сергей Федорчук.

В новой школе в наукограде Кольцово смогут учиться 1050 человек. Общая площадь её — около 21 тысячи квадратных метров. В здании школы будут столовая на 400 человек, два спортивных зала, бассейн, тир и лыжехранилище. Также на территории новой школы будет действовать площадка для поддержки одарённых детей «Альтаир».

Школа строится по утверждённой Правительством региона областной госпрограмме. Ход строительства новых объектов контролирует сам министр образования Сергей Федорчук. Всего по этой программе в Новосибирской области построят ещё семь школ в 2020 году.

Напомним, 28 октября систему питания в новосибирской школе признали лучшей в стране.