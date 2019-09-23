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Новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово

Рубрика: общество

01.11.2019 15:23

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Новая школа появится в Кольцово к 2020 году; общая площадь составит 21 тысячу квадратных метров.

В наукограде Кольцово Новосибирской области построят новую школу. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, образовательное учреждение сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. 

«Строительно-монтажные работы идут хорошими темпами, планируется, что школа откроется в первом квартале 2020 года. Отмечу, что в школе будут созданы все необходимые условия, чтобы дети могли заниматься не только основной образовательной программой, но и дополнительным образованием. Особое внимание будет уделено техническому направлению, а также спорту. Наше участие в национальных проектах позволяет создать в большинстве школ Новосибирской области условия, которые позволят всем детям реализовать свой творческий потенциал», — добавил Сергей Федорчук. 

В новой школе в наукограде Кольцово смогут учиться 1050 человек. Общая площадь её — около 21 тысячи квадратных метров. В здании школы будут столовая на 400 человек, два спортивных зала, бассейн, тир и лыжехранилище. Также на территории новой школы будет действовать площадка для поддержки одарённых детей «Альтаир». 

Школа строится по утверждённой Правительством региона областной госпрограмме. Ход строительства новых объектов контролирует сам министр образования Сергей Федорчук. Всего по этой программе в Новосибирской области построят ещё семь школ в 2020 году. 

Напомним, 28 октября систему питания в новосибирской школе признали лучшей в стране.

Эмиль Фукс

Теги: школы Правительство Новосибирской области

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Убийство экс-мэра Киселёвска: перед смертью Сергей Лавреньтев застрелил одного из нападавших

сегодня 13:38 Хроника 0 Коммент.

Сиделка украла у пенсионерки почти сто тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 13:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалет

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали 30 человек из дома в Новосибирске

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в Новосибирске

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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