Лента новостейПредложить новость
Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-Маре
Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе
Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам
Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия
В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной
Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина
Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля
«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников
Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения
«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области
Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра
Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области
Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программеРубрика: общество
01.11.2019 20:01
Благодаря утвержденной Правительством региона областной госпрограмме для транспортных предприятий районов приобретены 15 новых автобусов; ключи водителям от трёх вручил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.
Для МУП Колыванского района «Автосервис» приобретено три новых низкопольных автобуса марки «ПАЗ Вектор Next».За счет субсидий из областного бюджета администрации района было компенсировано 60% от общей стоимости приобретенной техники. Стоимость трех новых автобусов составила 10,2 миллиона рублей, размер софинансирования – 6,1 миллиона.
С начала этого года перевозчики региона приобрели 15 автобусов марок «ПАЗ-32054» и «ПАЗ-4234». Они будут работать на внутрирайонных и на пригородных маршрутах, обслуживая регулярные перевозки. Общая сумма затраченных средств 34,4 миллиона рублей. Субсидия из областного бюджета составила 9,4 миллиона рублей.
На софинансирование приобретения ещё 61 единицы подвижного состава в этом году минтрансом региона собраны заявки муниципальных образований. На покупку 51 автобуса местным бюджетам уже перечислены субсидии в размере 61,1 миллиона рублей. Объём поддержки областного бюджета – 78,8 миллиона рублей
Как отметил Вячеслав Невежин, приобретение новых автобусов является решением одной из важных проблем в сфере пассажирских перевозок, связанной с износом подвижного состава.
«Правительство региона третий год оказывает содействие перевозчикам и муниципальным образованиям в приобретении транспорта. Новые автобусы – это безопасные и комфортные перевозки пассажиров и лучшие условия труда для водителей. Очень важно, что сегодняшние автобусы в Колывани низкопольные, поэтому они удобны для перевозки маломобильных граждан», – отметил заместитель министра транспорта.
В рамках областной госпрограммы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области» с 2017 года реализуется государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного транспорта в части приобретения новых автобусов. С 2018 года в госпрограмму включено новое направление – содействие местным бюджетам в обновлении (пополнении) подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта.
Напомним, в рамках национального проекта в Тогучине завершают строительство набережной.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-Маре
Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе
Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам
Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия
В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной
Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина
Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля
«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников
Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения
«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области
Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра
Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области
Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Имидж и креатив
Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...
Развивать Советский
С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...
Новости по теме
Популярное