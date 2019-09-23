Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе

Благодаря утвержденной Правительством региона областной госпрограмме для транспортных предприятий районов приобретены 15 новых автобусов; ключи водителям от трёх вручил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Для МУП Колыванского района «Автосервис» приобретено три новых низкопольных автобуса марки «ПАЗ Вектор Next».За счет субсидий из областного бюджета администрации района было компенсировано 60% от общей стоимости приобретенной техники. Стоимость трех новых автобусов составила 10,2 миллиона рублей, размер софинансирования – 6,1 миллиона.

С начала этого года перевозчики региона приобрели 15 автобусов марок «ПАЗ-32054» и «ПАЗ-4234». Они будут работать на внутрирайонных и на пригородных маршрутах, обслуживая регулярные перевозки. Общая сумма затраченных средств 34,4 миллиона рублей. Субсидия из областного бюджета составила 9,4 миллиона рублей.

На софинансирование приобретения ещё 61 единицы подвижного состава в этом году минтрансом региона собраны заявки муниципальных образований. На покупку 51 автобуса местным бюджетам уже перечислены субсидии в размере 61,1 миллиона рублей. Объём поддержки областного бюджета – 78,8 миллиона рублей

Как отметил Вячеслав Невежин, приобретение новых автобусов является решением одной из важных проблем в сфере пассажирских перевозок, связанной с износом подвижного состава.

«Правительство региона третий год оказывает содействие перевозчикам и муниципальным образованиям в приобретении транспорта. Новые автобусы – это безопасные и комфортные перевозки пассажиров и лучшие условия труда для водителей. Очень важно, что сегодняшние автобусы в Колывани низкопольные, поэтому они удобны для перевозки маломобильных граждан», – отметил заместитель министра транспорта.

В рамках областной госпрограммы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области» с 2017 года реализуется государственная поддержка организаций пассажирского автомобильного транспорта в части приобретения новых автобусов. С 2018 года в госпрограмму включено новое направление – содействие местным бюджетам в обновлении (пополнении) подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта.

Напомним, в рамках национального проекта в Тогучине завершают строительство набережной.