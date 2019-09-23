Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

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На учёте в органах опеки региона состоят 1600 семей-усыновителей; в области сохраняется тенденция к уменьшению общего количества детей, оставшихся без родителей.

В Новосибирской области проживают 9686 детей-сирот. Это меньше аналогичного показателя за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

«Среди наиболее распространённых причин сиротства — лишение (ограничение) в родительских правах (33%), смерть родителей (27%), нахождение родителей в местах лишения свободы, розыске (14%), оставление детей в организациях (13%), отказ в роддоме, согласие на усыновление (7%), отобрание у родителей при угрозе жизни и здоровью (3%)», — отметили в ведомстве.

Напомним, 10 октября стало известно, что дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновника.