Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

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Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской областиРубрика: общество
01.11.2019 10:11
фото Pixabay.com
На учёте в органах опеки региона состоят 1600 семей-усыновителей; в области сохраняется тенденция к уменьшению общего количества детей, оставшихся без родителей.
В Новосибирской области проживают 9686 детей-сирот. Это меньше аналогичного показателя за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.
«Среди наиболее распространённых причин сиротства — лишение (ограничение) в родительских правах (33%), смерть родителей (27%), нахождение родителей в местах лишения свободы, розыске (14%), оставление детей в организациях (13%), отказ в роддоме, согласие на усыновление (7%), отобрание у родителей при угрозе жизни и здоровью (3%)», — отметили в ведомстве.
Напомним, 10 октября стало известно, что дети-сироты остались без жилья по вине новосибирского чиновника.
Никита Минин
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