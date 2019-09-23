4 балла
+11
63.77 71.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

Новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

«Свадьбы не будет»: выпускник Новосибирского военного училища погиб в ДТП за день до женитьбы

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Читатели Сиб.фм голосуют за наказание руководства воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Убийство экс-мэра Киселёвска: перед смертью Сергей Лавреньтев застрелил одного из нападавших

сегодня 13:38 Хроника 0 Коммент.

Сиделка украла у пенсионерки почти сто тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 13:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалет

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали 30 человек из дома в Новосибирске

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в Новосибирске

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области

Рубрика: общество, проиcшествия

01.11.2019 15:01

фото yandex.ru

Малолетние дебоширы из Бердска гонялись за пассажирами по перрону с палками; таких матов не слышали многие взрослые. 

ЧП произошло в вечерней бердской электричке 31 октября. Об этом изданию «Курьер. Среда. Бердск» рассказал очевидец Александр. 

По словам мужчины, в электропоезде, который следовал из Новосибирска в Бердск в 19:20, появилась группа малолетних дебоширов. На вид подросткам было от 10 до 14 лет. Сначала они на полную мощность врубили музыку, а потом начали общаться на языке, который без точек передать невозможно. 

«Молодой человек сделал им замечание. Они на время успокоились, перешли в другой конец вагона. Но тут они достали бутылки с вином или шампанским, банку с пивом. Снова полился мат и пляски», — рассказал изданию пассажир Александр. 

Компания удалилась в тамбур, но шума и дебоша от этого меньше не стало. Пассажиры решили успокоить разбушевавшихся малолеток, что привело к рукопашной. В этот момент в руках одного из подростков появилась отвёртка.  

Всё это время люди пытались связаться с поездной бригадой и вызвать полицию. Стражи порядка в вагоне так и не появились. 

На платформе в Бердске подростки пытались отомстить своим обидчикам и гонялись за ними по перрону с палками, которые хватали с ремонтируемого моста. 

В Управлении на транспорте МВД России по СФО Сиб.фм удалось получить официальный комментарий. 

«Информация о данном происшествии в линейный отдел полиции на станции "Инская" не поступала. Сегодня, по факту публикации, сотрудники транспортной полиции оперативно организовали проверку всех изложенных фактов. Устанавливаются пострадавшие и члены предполагаемой группировки малолетних», — сообщила Сиб.фм начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО Анна Щербакова. 

Правоохранители также просят всех, кому что-либо известно об инциденте в электричке, связаться с отделом полиции по телефону 8 (383) 338-24-61. 

Напомним, в июле транспортные полицейские не пустили в поезд пьяного пассажира. 

Татьяна Картавых

Теги: Бердск Новосибирская область Электрички железная дорога транспортая полиция

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

Новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

«Свадьбы не будет»: выпускник Новосибирского военного училища погиб в ДТП за день до женитьбы

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Читатели Сиб.фм голосуют за наказание руководства воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Убийство экс-мэра Киселёвска: перед смертью Сергей Лавреньтев застрелил одного из нападавших

сегодня 13:38 Хроника 0 Коммент.

Сиделка украла у пенсионерки почти сто тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 13:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Элитный лицей Новосибирска наказали за очереди в туалет

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали 30 человек из дома в Новосибирске

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в Новосибирске

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Начался суд над убившей свою 11-месячную дочь бийчанкой

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области сегодня 15:53 «Свадьбы не будет»: выпускник Новосибирского военного училища погиб в ДТП за день до женитьбы сегодня 15:11

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...