Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области

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Малолетние дебоширы из Бердска гонялись за пассажирами по перрону с палками; таких матов не слышали многие взрослые.

ЧП произошло в вечерней бердской электричке 31 октября. Об этом изданию «Курьер. Среда. Бердск» рассказал очевидец Александр.

По словам мужчины, в электропоезде, который следовал из Новосибирска в Бердск в 19:20, появилась группа малолетних дебоширов. На вид подросткам было от 10 до 14 лет. Сначала они на полную мощность врубили музыку, а потом начали общаться на языке, который без точек передать невозможно.

«Молодой человек сделал им замечание. Они на время успокоились, перешли в другой конец вагона. Но тут они достали бутылки с вином или шампанским, банку с пивом. Снова полился мат и пляски», — рассказал изданию пассажир Александр.

Компания удалилась в тамбур, но шума и дебоша от этого меньше не стало. Пассажиры решили успокоить разбушевавшихся малолеток, что привело к рукопашной. В этот момент в руках одного из подростков появилась отвёртка.

Всё это время люди пытались связаться с поездной бригадой и вызвать полицию. Стражи порядка в вагоне так и не появились.

На платформе в Бердске подростки пытались отомстить своим обидчикам и гонялись за ними по перрону с палками, которые хватали с ремонтируемого моста.

В Управлении на транспорте МВД России по СФО Сиб.фм удалось получить официальный комментарий.

«Информация о данном происшествии в линейный отдел полиции на станции "Инская" не поступала. Сегодня, по факту публикации, сотрудники транспортной полиции оперативно организовали проверку всех изложенных фактов. Устанавливаются пострадавшие и члены предполагаемой группировки малолетних», — сообщила Сиб.фм начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО Анна Щербакова.

Правоохранители также просят всех, кому что-либо известно об инциденте в электричке, связаться с отделом полиции по телефону 8 (383) 338-24-61.

Напомним, в июле транспортные полицейские не пустили в поезд пьяного пассажира.