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«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников

Рубрика: общество

01.11.2019 16:40

Фото vk.com

Восемь человек погибли 25 октября в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкальском крае, где срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия; трое из расстрелянных оказались уроженцами Алтайского края — местные жители рассказали Сиб.фм, как хоронили парней.

Сегодня ровно неделя с момента трагедии в воинской части № 54160 Забайкалья. Вечером прошлой пятницы 20-летний солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев — восемь человек погибли, двое были госпитализированы. Сам стрелок сейчас находится под стражей, военные следователи выясняют причины инцидента, а неравнодушные к этой истории подписывают петиции: одну — с требованием наказать срочника по всей строгости закона, другую — с призывом оправдать и признать его жертвой дедовщины. 

Тем временем на Алтае уже который день не стихают рыдания: сразу трое погибших военнослужащих были родом оттуда. Срочников очень ждали дома, но вместо радостной встречи случились проводы в последний путь.

Последний салют и оркестр 

«Рыдало всё село. В Фоминском, откуда был родом погибший срочник, живут примерно 1200 человек, на похоронах было 700. И для каждого это почти как личная трагедия», — рассказал корреспонденту Сиб.фм управляющий делами администрации города Бийска Игорь Юдин. Он уточнил, что  хоронили парня торжественно — с воинским салютом и под звуки оркестра. 

По его словам, мать застреленного в Забайкалье 19-летнего рядового Андреева работает в администрации. 

«Коллектив оказал посильную помощь: собрали деньги для Натальи Анатольевны, из резервного фонда выделили средства. Власти района, Минобороны — тут все подключились. Семья не брошена. Но, конечно, сына этим не вернёшь», — отметил Юдин. 

Чиновник признаётся: молодой человек был надеждой для родителей. Парень даже мечтал поступить в военное училище, но из-за результатов медкомиссии не смог этого сделать. В родном селе его ждала девушка.

«Родственники купили квартиру, которую парень так и не успел увидеть», — добавил представитель администрации. 

В Бийске и селе Фоминское трагедию с участием земляка не перестают обсуждать. «Да, я слышал, что в интернете многие выступают за то, чтобы оправдать этого Шамсутдинова. Но у родных погибших солдат наверняка другое мнение. Что касается меня лично, думаю, эта трагедия должна стать сигналом для властей — больше внимания нужно уделять психологической подготовке военнослужащих. Наверняка, были какие-то тревожные сигналы в поведении этого сделка, которые попросту проглядели», — поделился Игорь Юдин. 

Похоронили рядом с сестрой

Ещё одного уроженца Алтайского края — Анатолия Куропова — похоронили 30 октября в родном селе в Крутихинском районе. С салютом, воинскими почестями и под не стихающие слёзы родителей, которые не так давно потеряли и дочь. 

«Анатолия похоронили рядом с сестрой. Собралось много народа — о трагедии вся страна знает, а уж в маленьком селе и подавно», — рассказал заместитель главы Крутихинского района Валерий Коминар. Со стороны местной администрации он занимался организацией похорон. 

«Я ведь являюсь председателем местной призывной комиссии. Я и призывал Анатолия на службу, хороший парень из порядочной, работящей семьи», — говорит чиновник. 

Когда рядом со школой, которую окончил погибший в Забайкалье солдат, выставили гроб с телом, Валерий Коминар выступил с прощальной речью. 

«Попросил прощения у родителей за гибель сына, за подонков, которые, к сожалению, встречаются в Российской армии», — добавил он. 

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Коминар уточнил, что сам является отцом двоих сыновей. «Не знаю, как поступил бы, случись в моей семье такое горе», — признаётся он. 

Представитель крутихинской администрации не понимает тех, кто сейчас активно поддерживает Шамсутдинова. По его словам, ничто не может оправдать действия срочника, расстрелявшего восемь человек.

«Что бы там ни происходило, даже если унижают, надо обращаться в комитет солдатских матерей, куда угодно, но не хвататься за оружие!» — сказал Коминар.

Он также уточнил, что в последние пять лет не слышит от прошедших службу парней жалобы на неуставные отношения.

«Гораздо спокойнее стало в армии. И вдруг такой из ряда вон выходящий случай», — сказал чиновник.

В районной администрации также добавили, что оказывают всю возможную помощь семье погибшего срочника. «Материальных проблем там нет», — уточнил представитель власти. 

Третьего уроженца Алтайского края — 21-летнего Артёма Никишина — проводили в последний путь в селе Кулунда. На похороны собрались десятки людей — односельчане, друзья и близкие из разных районов края. Все несли цветы, пытались поддержать родителей погибшего парня. Который, кстати, не дожил до окончания срока службы всего один день. 

Забайкальца Романа Ковалёва похоронили в родном селе Кука Читинского района. В последний путь сержанта провожали под звуки оркестра 29-й армии. С Егором Богомоловым простились в Оренбургской области в четверг. 

В Минобороны России объяснили случившееся личными проблемами срочника Рамиля Шамсутдинова, никак не связанными с прохождением военной службы. В то же время журналистам федеральных СМИ удалось разыскать молодых людей, служивших в воинской части № 54160 Забайкалья. По их словам, в воинском подразделении процветала дедовщина — солдат за малейшей проступок заставляли надевать костюмы химзащиты и сидеть в них всю ночь. В то же время председатель регионального комитета солдатских матерей Валентина Мордова заявила СМИ, что на часть в Горном никто и никогда не жаловался. 

Напомним, 31 октября в Сети появилась петиция с призывом вынести солдату Роману Шамсутдинову максимально строгое наказание. Одновременно на платформе change.org размещена петиция с прямо противоположным обращением — оправдать и отправить срочника из Татарстана на реабилитацию. 

Мария Машанова

Теги: Забайкальский край солдат похороны срочник

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