Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

Рядом с ТЦ "Сибирский молл" загорелся автомобиль; выяснилось, что машина принадлежит одному из охранных предприятий.

Автомобиль частного охранного предприятия загорелся в районе торгового центра "Сибирский молл" на улице Фруне сегодня вечером, 1 ноября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что загорелась машина инкассаторской службы.

"В 17:20 на место происшествия выехали пожарные. Оперативно потушили возгорание при помощи пены — загорелась область под капотом. Водитель автомобиля не пострадал. Машина принадлежала одному из местных ЧОП, внутри находился газовый баллон. Сейчас возгорание ликвидировано", — добавили в пресс-службе МЧС.

Изначально очевидцы события сообщали, что загорелся автомобиль инкассаторов или газовой службы — эта версия не подтвердилась.

Напомним, сегодня в ДТП в Новосибирске пострадал 12-летний ребёнок.