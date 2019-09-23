Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

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Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествияРубрика: проиcшествия
01.11.2019 18:58
Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"
Рядом с ТЦ "Сибирский молл" загорелся автомобиль; выяснилось, что машина принадлежит одному из охранных предприятий.
Автомобиль частного охранного предприятия загорелся в районе торгового центра "Сибирский молл" на улице Фруне сегодня вечером, 1 ноября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что загорелась машина инкассаторской службы.
"В 17:20 на место происшествия выехали пожарные. Оперативно потушили возгорание при помощи пены — загорелась область под капотом. Водитель автомобиля не пострадал. Машина принадлежала одному из местных ЧОП, внутри находился газовый баллон. Сейчас возгорание ликвидировано", — добавили в пресс-службе МЧС.
Изначально очевидцы события сообщали, что загорелся автомобиль инкассаторов или газовой службы — эта версия не подтвердилась.
Напомним, сегодня в ДТП в Новосибирске пострадал 12-летний ребёнок.
Эмиль Фукс
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