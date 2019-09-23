Сибирские учёные создали вирус для лечения депрессии

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Традиционная терапия помогает лишь в 60–70% случаев; сезонная депрессия входит в четвёрку заболеваний, приводящих к летальному исходу.

Учёные из Сибири нашли средство от сезонной депрессии. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Обычная терапия, которую используют для лечения заболевания, основана на использовании света. Только помогает она лишь в 60–70% случаев. Чтобы решить эту проблему, исследователи создали плазмиду с геном, кодирующим седьмой рецептор, который сцеплен с зелёным флуоресцентным белком. В качестве эксперимента учёные ввели вирус в мозг мышей.

«Тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивно-подобного поведения без изменения двигательной активности, — отмечает научный сотрудник ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Александр Родный.

Напомним, в начале сентября сибирячка впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красоты.