Сиделка украла у пенсионерки почти сто тысяч рублей в Новосибирске

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Сиделка украла у пенсионерки почти сто тысяч рублей в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
01.11.2019 13:32
Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
Женщина в розыске с марта этого года; сиделка украла у 78-летней женщины драгоценности и деньги.
Жительница Новосибирска обокрала пенсионерку 1942 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. По данным следствия, в марте 2019 года женщина 1980 года рождения работала сиделкой у бабушки. Тогда подозреваемая украла у пожилой женщины золотые украшения и 82 тысячи рублей, после чего скрылась.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Подозреваемая сейчас находится в розыске.
Напомним, 24 октября новосибирец украл колонки на четыре тысячи рублей из торгового центра.
Эмиль Фукс
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