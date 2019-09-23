Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника

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Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассникаРубрика: проиcшествия
01.11.2019 10:40
ФОТО PIXABAY.COM
Следственный комитет начал проверку по факту избиения школьника в Новосибирске; сверстники снимали инцидент на камеру мобильного телефона.
Следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему на территории школы в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Как следует из сообщения СМИ, школьник избивал своего одноклассника на территории школы, а всё происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона», — отметили в региональном Следкоме.
Там уточнили, что в случае подтверждения информации будет в полном объёме восстановлена картина произошедшего, дана надлежащая правовая оценка событию.
По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение.
Напомним, 31 октября Сиб.фм писал о том, что, по данным исследования, больше половины российских школьников становятся жертвами травли.
Мария Машанова
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