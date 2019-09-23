Судимый за изнасилование омич растлил 12-летнюю девочку

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Судимый за изнасилование омич растлил 12-летнюю девочкуРубрика: проиcшествия
01.11.2019 08:31
фото Pixabay.com
В Омске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в изнасиловании малолетней.
В Омской области 35-летний мужчина изнасиловал ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Правоохранители установили, что ранее судимый за изнасилование сибиряк, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, увидел идущую по улице 12-летнюю девочку и предложил её подвезти. Когда ребёнок сел в автомобиль, омич поехал за город, где, угрожая ножом, надругался над несовершеннолетней.
«Несмотря на то что девочка не запомнила номер автомобиля, следователи, умело применив современную криминалистическую технику и используя возможности компьютерной экспертизы, смогли быстро установить автомобиль подозреваемого по видеозаписям с камер наружного наблюдения, вскоре подозреваемый был задержан и заключён под стражу», — отметили в ведомстве.
Напомним, 15 октября жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории.
Никита Минин
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