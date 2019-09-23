«Свадьбы не будет»: выпускник Новосибирского военного училища погиб в ДТП за день до женитьбы

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Пара попала в страшное ДТП за день до своей свадьбы; жених погиб, а его девушка находится в реанимации.

Молодой офицер погиб в аварии на трассе Бакбасар — Азово — Шербакуль в Омской области накануне утром. ДТП произошло утром 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области. Всего в столкновении погибли два человека.

Местные сообщества в социальной сети «ВКонтакте» утверждают, что погибший — выпускник Новосибирского высшего военного командного училища — погиб за день до свадьбы. Житель Омска, окончивший военное училище в конце октября в звании младшего лейтенанта, ехал из областного центра в рабочий посёлок Азово со своей невестой. Пара уже была помолвлена, а свадьба должна была пройти 2 ноября.

В жёстком столкновении жених и ещё один пассажир скончались на месте от полученных травм. Девушку доставили в тяжёлом состоянии в реанимацию, сейчас за её жизнь борются врачи. Остальных участников ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Напомним, 31 октября пенсионерка погибла в ДТП под Новосибирском.