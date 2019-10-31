У SSJ-100 отказал двигатель в полёте из Тюмени

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В аэропорту Тюмени экстренно сел самолёт SSJ-100; в 19 часов борт вылетел в Санкт-Петербург.

Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени. С этой взлётной полосы борт поднялся в 19 часов и должен был взять курс на Санкт-Петербург. Однако, при взлёте у лайнера отказал левый двигатель. После выработки топлива и нескольких кругов над аэродромом, лайнер приземлился в порту отправления.

Как стало известно Сиб.фм, самолёт летает под лейблом авиакомпании “Ямал”. Лайнер совершил первый полёт в апреле 2017 года

В общей ложности после подъёма в воздух борт пробыл в небе около полутора часов. На борту судна находились 83 человека, в том числе двое детей и четверо членов экипажа.

Напомним, 29 октября самолёт SSJ-100 авиакомпании “Ямал” столкнулся с птицей во время посадки в Новом Уренгое.