Убийство экс-мэра Киселёвска: перед смертью Сергей Лавреньтев застрелил одного из нападавших

Фото с телеграм-канала Baza

На бывшего мэра Киселёвска в Кемеровской области напали двое; одного из них Лаврентьев застрелил.

Экс-мэр Киселёвска Сергей Лаврентьев при самообороне смог застрелить одного из киллеров. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Тело одного из подозреваемых в убийстве бывшего градоначальника обнаружили рядом с застреленным Лаврентьевым.

По данным канала, погибший убийца — 45-летний Марат Гарипов — был мастером спорта по вольной борьбе. Также, по неподтверждённым данным, киллер мог быть владельцем одного из местных охранных предприятий. Гарипова опознали по отпечаткам пальцев, которые нашли на обойме от пистолета калибра 9 миллиметров. При себе у киллера нашли газовый баллончик, бинокль, рацию, а на голове у Гарипова был надет чулок с прорезями для глаз.

Напомним, бывшего мэра Киселёвска застрелили в собственном доме в ночь на 1 ноября.