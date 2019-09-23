Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в Новосибирске

Фото с официального сайта Новосибирской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Книга, посвящённая 95-летнему юбилею общества «Динамо», вышла в Новосибирской области; в издании собрана хроника спортивных достижений и живые интервью с тренерами и чемпионами.

«Издание с названием «95 лет: всегда сначала» выпустили накануне 95-летия Новосибирской областной организации общества «Динамо». Книга стала летописью спортивных достижений динамовцев за почти вековую историю», — сообщил Сиб.фм один из её создателей Юрий Горбачёв.

По его словам, под обложку этого фолианта уместились подробная хроника спортивных достижений «динамовцев», интервью c чемпионами и их тренерами, зарисовки, воспроизводящие атмосферу ушедших лет.

«Блистательные победы олимпийцев и феноменальная устойчивость спортивной организации против разрушительных тенденций "лихих девяностых" складываются в богато иллюстрированную фотоматериалами панораму», — делится Горбачёв.

Он добавил, что в книге представлены биографии отца российской школы восточных единоборств Валентина Бучнева, истинного рыцаря фехтования, неунывающего мушкетёра Леонида Сулейманова, удивившего мир своей методой игры баскетбольного тренера Леонида Ячменёва.

Своё место в юбилейном издании нашла история трёхкратного победителя и серебряного призера Олимпийских игр Александра Карелина, 9 раз побеждавшего на чемпионате мира и 12 раз — на чемпионате Европы. Представлены и очерки о талантливых борцах Романе Власове, звезде международных и российских соревнований по карате киокушинкай Марии Пановой.

Над созданием книги работала команда новосибирских журналистов — Наталья Жубрина, Владислав Грехов, Павел Комаров, Виталий Михайлов, Иван Носов, Людмила Опарина, Василий Спиридонов, Андрей Юфа, Сергей Ясюкевич, Сергей Ковешников и Юрий Горбачёв.

Напомним, в январе Сиб.фм писал о первом за десять лет издании Красной книги Новосибирской области.