Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области
Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра
Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области
Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом
В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского
Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов
Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Уникальную книгу к 95-летию «Динамо» выпустили в НовосибирскеРубрика: общество, спорт
01.11.2019 12:20
Фото с официального сайта Новосибирской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Книга, посвящённая 95-летнему юбилею общества «Динамо», вышла в Новосибирской области; в издании собрана хроника спортивных достижений и живые интервью с тренерами и чемпионами.
«Издание с названием «95 лет: всегда сначала» выпустили накануне 95-летия Новосибирской областной организации общества «Динамо». Книга стала летописью спортивных достижений динамовцев за почти вековую историю», — сообщил Сиб.фм один из её создателей Юрий Горбачёв.
По его словам, под обложку этого фолианта уместились подробная хроника спортивных достижений «динамовцев», интервью c чемпионами и их тренерами, зарисовки, воспроизводящие атмосферу ушедших лет.
«Блистательные победы олимпийцев и феноменальная устойчивость спортивной организации против разрушительных тенденций "лихих девяностых" складываются в богато иллюстрированную фотоматериалами панораму», — делится Горбачёв.
Он добавил, что в книге представлены биографии отца российской школы восточных единоборств Валентина Бучнева, истинного рыцаря фехтования, неунывающего мушкетёра Леонида Сулейманова, удивившего мир своей методой игры баскетбольного тренера Леонида Ячменёва.
Своё место в юбилейном издании нашла история трёхкратного победителя и серебряного призера Олимпийских игр Александра Карелина, 9 раз побеждавшего на чемпионате мира и 12 раз — на чемпионате Европы. Представлены и очерки о талантливых борцах Романе Власове, звезде международных и российских соревнований по карате киокушинкай Марии Пановой.
Над созданием книги работала команда новосибирских журналистов — Наталья Жубрина, Владислав Грехов, Павел Комаров, Виталий Михайлов, Иван Носов, Людмила Опарина, Василий Спиридонов, Андрей Юфа, Сергей Ясюкевич, Сергей Ковешников и Юрий Горбачёв.
Напомним, в январе Сиб.фм писал о первом за десять лет издании Красной книги Новосибирской области.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области
Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра
Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской области
Новосибирских детей и пациентов накормили фальсифицированным творогом
В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского
Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов
Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное