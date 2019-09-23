В Новосибирске проведут турнир памяти журналиста Сергея Лукинского

Фото со страницы Николая Лукинского в социальной сети "ВКонтакте"

Началась подготовка к турниру по единоборствам, посвящённому памяти известного новосибирского спортивного журналиста Сергея Лукинского; соревнования пройдут в апреле 2020 года.

В апреле будущего года в Новосибирске будет проходить турнир, посвящённый памяти Сергея Лукинского. Об этом сообщил его сын Николай на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Турнир будет называться "Чемпионы вызывают чемпионов. Кубок памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского по единоборствам". А пройдёт бойцовский вечер в апреле в новосибирском СК "Север"», — написал Николай Лукинский.

Он отметил, что вход будет абсолютно бесплатным для всех. В программе соревнований поединки по ММА, олимпийскому и профессиональному боксу, любительскому кикбоксингу, К1, тайскому боксу, и карате киокушинкай. Всего будет проведено 10 поединков.

По словам Николая Лукинского, во всех заявленных видах выступят новосибирцы, а соперники будут из разных уголков России: Москвы, Гудермеса, Красноярска, Новокузнецка, Прокопьевска, Барнаула. Уже определились несколько пар участников.

Как рассказал Сиб.фм Николай Лукинский, его отец занимался боксом. Он был бронзовым призёром Сибири и Дальнего Востока по этому виду спорта. Также он увлекался карате шикотан.

«Благодаря ему я и сам пришёл в спорт. Вначале занимался тхэквондо, а потом в течение десяти лет боксом. Моим наставником был мой отец Сергей Лукинский. Он научил меня постоять за себя. Это очень сильно пригодилось мне в жизни», — отметил сын.

Кроме того, практически все спортивные федерации Новосибирской области по единоборствам знали Сергея Лукинского не только как спортивного журналиста, но и как спортсмена.

Сергей Лукинский проработал более 25 лет на ГТРК «Новосибирск». Он был корреспондентом, автором и ведущим спортивных программ: «Чемпион», «Спортивная неделя», «Быстрее, выше, сильнее». Сергей Лукинский — лауреат премии Емельяна Ярославского, Международного конкурса «Память огненных лет» и других.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске состоялся турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова.