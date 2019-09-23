В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

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В Новосибирске снесли незаконно построенное кафеРубрика: общество
01.11.2019 17:10
Фото Pixabay
Мэрия города добивалась сноса здания больше года; на месте кафе «Карат» будет сквер.
Незаконно построенное кафе «Карат» на улице Авиастроителей, 1 в Дзержинском районе Новосибирска демонтировали сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Судебные разбирательства по поводу незаконной постройки длились с марта 2018 года.
«В отношении нестационарного объекта — кафе "Карат" — было принято решение суда о сносе и освобождении земельного участка, однако в добровольном порядке решение суда не исполняется, поэтому мэрией и судебными приставами было принято совместное решение о сносе объекта и взыскании затраченных на это средств с владельца незаконного сооружения. Будут снесены здание кафе, шашлычная и кирпичный забор вокруг участка», — сообщил заместитель главы администрации Дзержинского района Денис Колмаков.
Всего, по данным мэрии Новосибирска, в прошлом году снесли 548 незаконных построек. Среди них палатки, киоски, ограждения и шлагбаумы. В этом году выявили нарушения на 523 объектах — из них на 20 октября 435 демонтировали.
По словам Дениса Колмакова, на месте бывшего кафе «Карат» обустроят продолжение сквера на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.
Напомним, 30 октября в Новосибирске снесли легендарный бар «Хмельная застава».
Эмиль Фукс
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