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В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

Рубрика: общество

01.11.2019 17:10

Фото Pixabay

Мэрия города добивалась сноса здания больше года; на месте кафе «Карат» будет сквер.

Незаконно построенное кафе «Карат» на улице Авиастроителей, 1 в Дзержинском районе Новосибирска демонтировали сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Судебные разбирательства по поводу незаконной постройки длились с марта 2018 года. 

«В отношении нестационарного объекта — кафе "Карат" — было принято решение суда о сносе и освобождении земельного участка, однако в добровольном порядке решение суда не исполняется, поэтому мэрией и судебными приставами было принято совместное решение о сносе объекта и взыскании затраченных на это средств с владельца незаконного сооружения. Будут снесены здание кафе, шашлычная и кирпичный забор вокруг участка», — сообщил заместитель главы администрации Дзержинского района Денис Колмаков.

Всего, по данным мэрии Новосибирска, в прошлом году снесли 548 незаконных построек. Среди них палатки, киоски, ограждения и шлагбаумы. В этом году выявили нарушения на 523 объектах — из них на 20 октября 435 демонтировали.

По словам Дениса Колмакова, на месте бывшего кафе «Карат» обустроят продолжение сквера на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.

Напомним, 30 октября в Новосибирске снесли легендарный бар «Хмельная застава».

Эмиль Фукс

Теги: Мэрия Новосибирска

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В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

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сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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