В Новосибирске закрылись самые дешёвые сетевые магазины

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На карте Новосибирска больше не существует магазинов «Лидер экономии» и «Универсам удачных покупок»; сети были созданы братьями Насоленко, которых объявили банкротами.

В Новосибирске закрылись последние магазины из сегмента «самых доступных». На карте города больше не найти «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии». Об этом Сиб.фм сообщили бывшие работники сетевых торговых точек.

«Магазины закрыли, товар вывезли, вывески сняли. Кто теперь будет в залах, неизвестно», — сообщила Сиб.фм бывшая старшая продавец одного из магазинов в Ленинском районе Новосибирска.

Обе сети были созданы компанией «Новые торговые системы», которая принадлежала братьям Насоленко.

В мае 2019 года Арбитражный суд, по заявлению коллекторского агентства «Брокер-консалт», начал процедуру банкротства братьев Насоленко. В Новосибирске они известны не только созданием сетей «Лидер Экономии» и «Универсам удачных покупок». Именно братья Насоленко развивали сеть магазинов «Бахетле» и «Добрянка».

По оценке финансового управляющего должников, Виталий Насоленко задолжал кредиторам 412,2 миллиона рублей, а его брат Евгений — порядка 430 миллионов.

Напомним, в конце октября Арбитражный суд признал братьев Насоленко банкротами.