В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной

Фото Правительства Новосибирской области

Завершение работ на объекте благоустройства в Тогучине проинспектировал 1 ноября заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов; в прошлом году этот город победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2018 Тогучин стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В пятницу, 1 ноября, его посетил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов и проинспектировал, как идут работы по строительству набережной и благоустройству пляжной зоны озера по ул. Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью.

По его словам, этот проект знаковый не только для Тогучинского района, но и для всего региона в целом. Это единственный проект Новосибирской области, признанный одним из лучших в России.

«Особенно важен проект, конечно, для самих жителей района, которые получат новое масштабное место отдыха с доступом к водоему, с обустроенной набережной. Финансирование данного проекта составляет более 144 миллионов рублей, в том числе дотация из федерального бюджета 75 миллионов рублей, средства бюджета Новосибирской области – около 70 миллионов рублей. Проект реализуется с 2018 года, завершить его планируется до конца текущего года», – подчеркнул Андрей Михайлов.

Все работы, которые необходимо было завершить до конца строительного сезона, в настоящее время выполнены. Здесь провели асфальтирование, обустроили коммуникации, в том числе очистные сооружения, системы водоснабжения и водоотведения, освещение и земляные работы. Осталось уложить около 15% плитки, засыпать пляж, смонтировать некапитальные сооружения: павильоны для хранения инвентаря, остановку, навесы в зоне пляжа, администрацию. По словам специалистов, все работы выполняются в срок.

Под контролем Правительства региона в Новосибирской области в 2019 году продолжаются масштабные работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Всего будет благоустроено 175 объектов (117 дворов и 58 общественных пространств). В 2019 году на благоустройство в рамках нацпроекта направят 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году – 822 миллиона.

Напомним, 30 октября в Ордынском районе новые дворы и парки осмотрел заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов.