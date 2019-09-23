В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

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Парень ударил по капоту машины, задавившей его щенка; ущерб составил 14 тысяч рублей.

Томские правоохранители прекратили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил кулаком по автомобилю Nissan Terrano, переехавшему его пса. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления», — отметили в ведомстве.

Напомним, 13 сентября стало известно, что петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек.