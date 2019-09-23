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В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

Рубрика: общество, проиcшествия

01.11.2019 09:50

фото Pixabay.com

Парень ударил по капоту машины, задавившей его щенка; ущерб составил 14 тысяч рублей.

Томские правоохранители прекратили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил кулаком по автомобилю Nissan Terrano, переехавшему его пса. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. 

«По результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления», — отметили в ведомстве.

Напомним, 13 сентября стало известно, что петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек. 

 

Никита Минин

Теги: Томская область собака

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Предложить новость

Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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Почти 10 тысяч детей-сирот живут в Новосибирской области

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова появилась в Сети

сегодня 10:00 Общество 0 Коммент.

В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

«Иранская конференция» в Новосибирске

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Экс-мэра Киселёвска застрелили в его собственном доме

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: что делать с тыквой после Хеллоуина

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома

вчера 22:11 Хроника 0 Коммент.

Пьяные свиристели разбились о стены сибирской школы

вчера 21:25 Общество 0 Коммент.

Бездомный с “синдромом Плюшкина” сгорел в собственном хламе под Новосибирском

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске

вчера 21:03 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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