В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка

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В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подросткаРубрика: общество, проиcшествия
01.11.2019 09:50
фото Pixabay.com
Парень ударил по капоту машины, задавившей его щенка; ущерб составил 14 тысяч рублей.
Томские правоохранители прекратили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил кулаком по автомобилю Nissan Terrano, переехавшему его пса. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«По результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления», — отметили в ведомстве.
Напомним, 13 сентября стало известно, что петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек.
Никита Минин
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