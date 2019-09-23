В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

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В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонамиРубрика: проиcшествия
01.11.2019 17:54
Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"
Машина газовой службы вспыхнула у ТЦ «Сибирский молл»; пожарные не смогли оперативно потушить пламя.
Внедорожник газовой службы УАЗ загорелся рядом с торговым центром «Сибирский молл» на улице Фрунзе в центре Новосибирска. Об этом сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, в автомобиле загорелись газовые баллоны. Началось факельное возгорание, которое не смогли оперативно потушить прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.
Напомним, сегодня в ДТП в Новосибирске пострадал 12-летний школьник.
Эмиль Фукс
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