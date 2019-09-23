В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

Машина газовой службы вспыхнула у ТЦ «Сибирский молл»; пожарные не смогли оперативно потушить пламя.

Внедорожник газовой службы УАЗ загорелся рядом с торговым центром «Сибирский молл» на улице Фрунзе в центре Новосибирска. Об этом сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в автомобиле загорелись газовые баллоны. Началось факельное возгорание, которое не смогли оперативно потушить прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

Напомним, сегодня в ДТП в Новосибирске пострадал 12-летний школьник.