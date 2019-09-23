Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил работы по реконструкции Монумента Славы; 7 ноября здесь состоится церемония зажжения Вечного огня.

На Монументе Славы состоится повторная церемония зажжения Вечного огня. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Вы знаете, что впервые Монумент Славы был открыт 6 ноября 1967 года. В этом году здесь прошла масштабная реконструкция. И мы решили 7 ноября здесь зажечь Вечный огонь», — рассказал глава города.

По его словам, церемония зажжения практически в точности повторит события, произошедшие 52 года назад. Так же как и тогда, БТР с Вечным огнём проедет через весь город от авиазавода имени Чкалова до Монумента Славы. Единственное отличие: огонь зажгли от мартеновской печи авиапредприятия, работавшей в годы Великой Отечественной войны. А спустя полвека предприятие станет лишь транзитным пунктом, куда символ памяти доставят из Москвы 7 ноября 2019 года на самолёте.

«В Москве у Могилы Неизвестного Солдата 6 ноября состоится церемония зажжения Вечного огня, в которой примет участие Народный артист СССР Василий Лановой. Затем на самолёте авиакомпании S7 его доставят в Новосибирск», — уточнил детали Анатолий Локоть.

Он также отметил, что вся церемония продумана до мелочей. В ней будут использоваться современные технические новинки. Однако весь сценарий градоначальник предпочёл сохранить в секрете.

Напомним, 29 октября стало известно, что Вечный огонь на Монументе Славы зажгут повторно 7 ноября.