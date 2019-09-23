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Ветер до 20 метров в секунду: абонентов Новосибирска напугали усилением ветра

Рубрика: общество

01.11.2019 15:37

фото pixabay.com

На телефоны мобильных операторов Теле2 и «Билайн» в Новосибирске пришло оперативное сообщение от МЧС; спасатели пообещали усиление ветра до 20 метров в секунду. 

Абоненты операторов сотовой связи в Новосибирске сегодня в районе 15:00 получили сообщения от МЧС. Оперативные службы пообещали ухудшение погоды и усиление ветра. 

«01.11 ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении, которое распространил новосибирский оператор сотовой связи. 

По данным метеорологических сайтов в ближайшие дни в Новосибирской области будут идти дожди.

На сайте МЧС штормового предупреждения нет. О надвигающейся стихии не предупреждают сибиряков ни городские, ни областные власти. 

Подобные СМС и пуш-сообщения приходят часто, но прогнозы не всегда сбываются. Пользователи Сети уже придумали телефонным штормовым предупреждениям новое название: «штормовой терроризм». 

Напомним, 29 октября штормовое предупреждение в Новосибирской области продлили на сутки. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область ветер штормовое предупреждение

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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