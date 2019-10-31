ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча

Фото с сайка ВК "Локомотив"

Новосибирские волейболисты сыграют с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска в матче Чемпионата России; противник сейчас не в лучшей форме.

Волейбольный «Локомотив» продолжает своё выступление в Чемпионате России. Новосибирцы встретятся в третьем туре с нижневартовским «Югра-Самотлор» сегодня, 2 ноября. Матч начнётся в 19:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Локо ТВ».

«Скромные финансовые возможности вынуждают команду Валерия Пясковского бороться за выживание, подыскивая усиление в низших лигах, а также подписывая молодежь и ветеранов», – пишет пресс-служба новосибирского «Локомотива».

Ранее нижневартовский клуб одержал не менее десяти побед над «Локомотивом», однако сейчас теряет позиции. «Югра-Самотлор» находится на десятом месте турнирной таблицы – команда выиграла один из двух матчей.

Напомним, накануне Сиб.фм опубликовал расписание всех матчей "Локомотива" в ноябре.