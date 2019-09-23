Водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся в Новосибирске

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ДТП произошло на левом берегу Новосибирска; школьник попал в больницу с травмой головы.

Мальчик в возрасте 12 лет попал под колёса автомобиля на проспекте Карла Маркса в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. Водитель, сбивший школьника, скрылся с места преступления.

«В 15:50 неустановленный водитель на проспекте Карла Маркса совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 12-летнего мальчика. Пострадавший доставлен в больницу с сотрясением мозга», — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится розыск подозреваемого.

Напомним, накануне выпускник новосибирского военного училища погиб в ДТП за день до свадьбы.