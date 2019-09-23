Вышла из автобуса и попала под машину: водитель сбил насмерть пенсионерку в Новосибирске

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Пожилая женщина в момент ДТП выходила из автобуса; 70-летняя женщина скончалась на месте.

Водитель сбил 70-летнюю женщину на улице Петухова в районе остановки СНТ "Радуга". Как сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, пенсионерка скончалась от полученных травм на месте.

"В 17:40 водитель Nissan совершил наезд на женщину около 70 лет, которая выходила из автобуса на остановке общественного транспорта СНТ "Радуга". В результате ДТП пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью", — добавил Савченков.

На месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, сегодня в Новосибирске задержали женщину, которая сбила ребёнка и скрылась с места происшествия.