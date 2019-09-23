Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина

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Водителя, сбившего школьника на проспекте Карла Маркса, задержали; им оказалась 40-летняя женщина.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил 12-летнего мальчика на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по городу Владислав Савченков. За рулём в момент ДТП была женщина.

«Только что, в 17:10, задержали водителя Toyota Corolla, который совершил наезд на несовершеннолетнего на проспекте Карла Маркса. Ей оказалась женщина 1979 года рождения», — рассказал Савченков.

Как ранее сообщал Сиб.фм, неустановленный водитель сбил 12-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе в Ленинском районе. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший ребёнок попал в больницу с травмой головы.

Напомним, сегодня Сиб.фм опубликовал подборку самых крупных ДТП в Новосибирске за последнюю неделю октября.