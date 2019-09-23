«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

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«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской областиРубрика: общество
01.11.2019 15:53
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В посёлке Чаны на ремонт дороги потратили около двух миллионов рублей; средства дорожники использовали на заплатки, которые вот-вот исчезнут.
Возмущённые жители посёлка Чаны сняли на видео ремонт дороги на улице Мира. Заплатки, которыми дорожники прикрыли ямы, стоили поселковому бюджету 1 миллион 700 тысяч рублей.
Чановцы оценили качество проделанных работ невысоко.
«Выполнили ремонт отвратительно, положили заплатки, которые уже разрушаются. Это однозначно выброшенные деньги на ветер», — прокомментировал ситуацию местный житель Армен Аракелов.
Жалоба на «новую» дорогу попала в общественную организацию «Гражданский патруль». После этого в администрацию посёлка была направлена просьба провести проверку качества выполненных работ. Выявленные нарушения, по мнению местных жителей, подрядчик должен устранить.
Напомним, 25 октября сообщалось о самых серьёзных авариях на дорогах.
Алёна Коврова
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