«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

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В посёлке Чаны на ремонт дороги потратили около двух миллионов рублей; средства дорожники использовали на заплатки, которые вот-вот исчезнут.

Возмущённые жители посёлка Чаны сняли на видео ремонт дороги на улице Мира. Заплатки, которыми дорожники прикрыли ямы, стоили поселковому бюджету 1 миллион 700 тысяч рублей.

Чановцы оценили качество проделанных работ невысоко.

«Выполнили ремонт отвратительно, положили заплатки, которые уже разрушаются. Это однозначно выброшенные деньги на ветер», — прокомментировал ситуацию местный житель Армен Аракелов.

Жалоба на «новую» дорогу попала в общественную организацию «Гражданский патруль». После этого в администрацию посёлка была направлена просьба провести проверку качества выполненных работ. Выявленные нарушения, по мнению местных жителей, подрядчик должен устранить.

Напомним, 25 октября сообщалось о самых серьёзных авариях на дорогах.