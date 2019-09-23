Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за последнюю неделю октября

фото Владислава Савченкова, АСТ-54, Инцидент Новосибирск

Ежедневно в Новосибирской области происходят десятки аварий; редакция Сиб.фм обзор самых серьёзных и резонансных ДТП прошедшей недели, в которых погибли или пострадали люди.

По данным Госавтоинспекции, с 25 по 31 октября в Новосибирской области произошло 37 аварий, в которых погибли восемь человек и ещё 43 получили травмы. Самые тяжёлые ДТП попали в наш еженедельный обзор.

Переломаны рёбра

Ночью 25 октября после страшной аварии молодого новосибирца доставили в больницу с множеством травм.

«Водитель 1999 года рождения за рулём Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе. В пути следования налетел на препятствие, отбойник, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель: у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом рёбер, ушиб грудной клетки и множественные ссадины на лице», — рассказал Сиб.фм инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

Смерть настигла трёх женщин под Новосибирском

26 октября в Мошковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Поздно вечером легковой автомобиль двигался по трассе «Сибирь» со стороны деревни Ояш в посёлок Мошково: в пути следования он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Женщина-водитель и две её пассажирки скончались на месте от полученных травм.

Такси на тот свет

В ночь с 27 на 28 октября водитель «Яндекс.Такси» погиб в ДТП в Кировском районе Новосибирска.

«Таксист 1986 года рождения столкнулся с Honda, за рулём которого был водитель 1998 года рождения. После столкновения таксист врезался в фонарный столб», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Таксиста доставили в больницу уже без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но всё оказалось тщетно: этой же ночью он скончался от полученных травм.

Авто влетело в толпу студентов

29 октября в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две машины: удар оказался таким сильным, что одна из них отлетела в сторону и врезалась в пешеходов, которые ожидали зелёного сигнала светофора.

«В 15:50 водитель "Камри" двигался по Карла Маркса, где допустил столкновение с другим автомобилем. По инерции "Камри" въезжает в световую опору и задевает трёх пешеходов. Обстоятельства происшествия уточняются», — рассказал тогда Владислав Савченков.

В результате ДТП трёх человек, двух женщин и одного мужчину, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По стопам Ван Гога







Очередная авария с участием автомобиля такси произошла в Хеллоуин в Новосибирске. Тогда мужчине в результате ДТП оторвало ухо.

Авария произошла в Октябрьском районе города. Водитель автомобиля с наклейками «Яндекс.Такси» не уступил дорогу другой иномарке, как того требовали правила дорожного движения. Также очевидцы отметили, что водитель такси ехал с явным превышением скорости.

Бросил умирать человека

31 октября неизвестный водитель сбил велосипедиста на трассе К-17Р под Новосибирском. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

«Предположительно на автомобиле после совершённого ДТП имеются следующие повреждения: на крыле отсутствует повторитель жёлтого цвета, на капоте отсутствует пластиковый ветрозабор, на одном колесе отсутствует декоративный пластиковый колпак с надписью "А1", также повреждён ветровик бокового стекла и решётка радиатора», — говорится в сообщении МВД, которое объявило автомобилиста в розыск.

Напомним, за предыдущую неделю в ДТП в Новосибирской области погибли шесть человек.