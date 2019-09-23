Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

кадр из фильма "300 спартанцев"

Перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в применении насилия с использованием самодельной пики.

В Новосибирске пьяный 31-летний мужчина набросился на сотрудников полиции с самодельным копьём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«По версии следствия, в июле 2019 года в дежурную часть отдела полиции поступил вызов, что в квартире неустановленные лица ломают входную дверь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили находившегося в состоянии опьянения обвиняемого. Недовольный действиями полицейских обвиняемый продемонстрировал им предмет (нож, вставленный рукоятью в металлическую трубу), побежал в их сторону, высказывая требования оставаться на месте», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый свою вину признал полностью.

Напомним, в начале сентября неизвестный с ножом напал на дальнобойщика в Новосибирской области.