Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейских

Лента новостейПредложить новость
Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов
Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника
В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка
Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат
ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске
Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Житель Новосибирска набросился с копьём на полицейскихРубрика: проиcшествия
01.11.2019 11:22
кадр из фильма "300 спартанцев"
Перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в применении насилия с использованием самодельной пики.
В Новосибирске пьяный 31-летний мужчина набросился на сотрудников полиции с самодельным копьём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
«По версии следствия, в июле 2019 года в дежурную часть отдела полиции поступил вызов, что в квартире неустановленные лица ломают входную дверь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили находившегося в состоянии опьянения обвиняемого. Недовольный действиями полицейских обвиняемый продемонстрировал им предмет (нож, вставленный рукоятью в металлическую трубу), побежал в их сторону, высказывая требования оставаться на месте», — отметили в ведомстве.
Обвиняемый свою вину признал полностью.
Напомним, в начале сентября неизвестный с ножом напал на дальнобойщика в Новосибирской области.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов
Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника
В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка
Груз-200: на Алтае похоронили троих расстрелянных Шамсутдиновым солдат
ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске
Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное