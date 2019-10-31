Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистов

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Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистовРубрика: общество
02.11.2019 13:52
фото с видеохостинга Youtube.com
Выпускница новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова заставила смотреть на себя; на музыкальном проекте "Голос" все судьи повернулись, когда девушка запела.
Валерия Миронова на слепые прослушивания музыкального проект "Голос" попала только со второго раза. Однако её появление вызвало фурор среди судей.
Для исполнения вокалистка выбрала кавер на композицию певицы Леди Гага «Poker face», и как показало выступление — не зря. Песня в исполнении Валерии звучала не хуже чем оригинал. Мощный голос исполнительницы и подача музыкального произведения заставили всех судей развернуться.
В итоге, в качестве музыкального наставника для продолжения участия в проекте Миронова выбрала своего тезку — Валерия Меладзе.
Кроме Меладзе вокальные данные оценили Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Полина Гагарина.
Валерия Миронова родилась в Нижнем Куранахе и с пяти лет занималась в музыкальной школе, осваивала игру на фортепиано. В Новосибирск приехала в 16 лет. Сразу поступила, а после — успешно окончила музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова. Сейчас девушка проживает в Москве.
Напомним, 9 октября сообщалось, что Валерия прошла кастинг на шоу.
Алёна Коврова
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